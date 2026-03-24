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娛樂 電視

錄影驚傳中斷！許志豪突向黃妃「請假半小時」：要回去祭祖

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》最新一集迎來重磅嘉賓，由許志豪、杜忻恬、李子森主持的舞台，邀來金曲歌后黃妃霸氣開唱。黃妃一連獻唱《江湖女俠》、《巴兩個啊乎我清醒》等多首金曲，更與許志豪首度合唱《望你來》，超強唱功讓錄影現場秒變演唱會。

黃妃獻唱《江湖女俠》、《巴兩個啊乎我清醒》等金曲。（中天電視提供）黃妃獻唱《江湖女俠》、《巴兩個啊乎我清醒》等金曲。（中天電視提供）

能與心目中的女神合唱，主持人許志豪難掩雀躍，甚至誇張直呼：「我現在要請假半小時回去祭祖！謝謝祖先讓我能跟妃姐合唱。」逗得黃妃開懷大笑。黃妃也大讚許志豪嗓音紮實，挑戰高難度音域表現亮眼。

有趣的是，貴為金曲歌后，黃妃竟自爆至今仍有「舞台恐懼症」。她坦言自己私下非常容易緊張，唯有在合唱時才能放鬆：「自己唱會莫名其妙一直緊張，唱這麼久了還是改不過來。」

《唱歌給你挑》邀來金曲歌后黃妃。（中天電視提供）《唱歌給你挑》邀來金曲歌后黃妃。（中天電視提供）

除了舞台表現，黃妃在節目中談起就讀小學五年級的寶貝兒子，眼中滿是母愛。她透露自己以前膽小怕黑，但自從當媽後變得無所畏懼，「只要孩子在，停電我也不會尖叫。」

黃妃更分享母子間的甜蜜互動，有次工作空檔視訊，兒子卻遲遲不看鏡頭，回家詢問原因後，兒子的回答讓她瞬間心碎又感動：「他說『因為我看妳，我會越想妳』。」不僅如此，兒子平時還會幫媽媽搥背、在父母起小爭執時化身「和事佬」親親安撫，超齡的成熟舉動讓黃妃倍感窩心。

許志豪合唱偶像黃妃喊「請假祭祖」。（中天電視提供）許志豪合唱偶像黃妃喊「請假祭祖」。（中天電視提供）

儘管與兒子情同手足，黃妃對教育仍有堅持。面對兒子透露已有喜歡的對象，身為人母的她不免擔心課業受影響，開導兒子「喜歡放心理就好，別造成人家困擾」。此外，她自認在家中扮演「黑臉」角色，若孩子做錯事定會當場糾正，笑稱：「媽媽比較會控制力道，爸爸下手太重了！」

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