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娛樂 最新消息

不認酒後失控罵粉絲 「神話」金烔完強硬反擊前經紀人

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓元祖男團「神話」成員金烔完近來爭議連環爆，先是因支持性交易合法化、聲援直播打人的MCDingdong掀起輿論撻伐，如今又遭前經紀人公開痛罵「就是個混蛋」，遭抖出酒後常開直播與粉絲爭執、私下行為脫序。對此，金烔完則不認指控，更強硬喊告展開反擊。

韓國元祖男團「神話」成員金烔完向來直言不諱。（翻攝自IG）韓國元祖男團「神話」成員金烔完向來直言不諱。（翻攝自IG）

一名自稱金烔完前經紀人的A某日前在網路上發文爆料，直指金烔完多年來行為沒有改變，經常喝酒後開IG直播，甚至在直播中辱罵粉絲起口角爭執，讓身邊工作人員相當頭痛。A某也語帶諷刺表示，不確定金烔完這次發言是想當英雄，還是根本處於不清醒狀態，相關貼文曝光後立刻掀起討論。

除了指控金烔完私下行為外，A某也揭露兩人過去合作期間的不愉快經歷。他表示，金烔完曾主動要求安排音樂劇演出，在費心爭取到理想條件後，卻又臨時反悔拒絕出演，讓他夾在製作方與藝人之間十分尷尬。沒想到A某離職後，金烔完又改變心意接下該工作，讓他氣得在文中直言，從那時起金烔完在自己心中「就是個混蛋」。

對於前經紀人的爆料，金烔完昨日在Threads發文回應，表示目前流出的內容與事實不符，都是虛假的主張與言論。由於涉及私人關係，他不打算再多做說明，但也強調若持續有人散播謠言，將會透過民事與刑事途徑追究法律責任，態度強硬。

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