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娛樂 最新消息

遠嫁印度搬進婆家、海盜船男友慣性調情！異國婚姻內幕有夠抓馬

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道《離開美國結婚去》全新第7季回歸，再度帶領觀眾看一群美國男女為了真愛，斷捨離家鄉的一切，搬到完全陌生的國度生活，節目中每對情侶都面對著重大的個人生活轉折點，將他們的感情推向崩潰的邊緣。

《離開美國結婚去》珍妮（左）遠嫁印度住進婆家，婚姻迎來全新考驗。（TLC提供）《離開美國結婚去》珍妮（左）遠嫁印度住進婆家，婚姻迎來全新考驗。（TLC提供）

觀眾熟悉的珍妮（Jenny）與蘇米特（Sumit）回來了！歷經文化衝突與祕密婚姻，兩人終於得到蘇米特家人的祝福，卻也伴隨著一定的代價。隨著他們搬進蘇米特父母家，原先自主的印度生活即將迎來重大轉變。不僅失去了隱私，家庭關係也成為新的課題，他們得來不易的愛情是否能撐過這個挑戰？

《離開美國結婚去》婆婆翻看珍妮的行李，逕自決定物品的去留。（TLC提供）《離開美國結婚去》婆婆翻看珍妮的行李，逕自決定物品的去留。（TLC提供）

此外，新登場的高顏值情侶克蘿伊（Chloe）與強尼（Johny）則上演典型的度假戀情戲碼。克蘿伊在阿魯巴度假時邂逅了當地觀光海盜船的活動主持強尼，她決定放棄波士頓的生活，搬到阿魯巴與男友同居。隨著兩人的感情逐漸發展，克蘿伊需要正視強尼充滿「調情」的工作、親友的質疑，以及兩人之間日漸分歧的信任問題。

《離開美國結婚去》強尼在阿魯巴觀光海盜船工作，與女遊客曖昧互動不斷。（TLC提供）《離開美國結婚去》強尼在阿魯巴觀光海盜船工作，與女遊客曖昧互動不斷。（TLC提供）

除了這兩對話題情侶，還有搬到英國鄉村適應不良、在澳洲塔斯馬尼亞當邊緣人，或在麥德林迎向未知挑戰的故事。當語言、文化與習慣都成為阻礙，這些情侶們將如何面對難關？《離開美國結婚去》第7季，每星期五晚間10點在TLC旅遊生活頻道首播。

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