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娛樂 最新消息

阿翰合體「龍鬚糖小哥」 兩人分飾一角根本雙胞胎

〔記者王靖惟／台北報導〕YouTuber阿翰近日邀請在韓國明洞擺攤的「龍鬚糖小哥」合作拍片，兩人首度同框，因外型神似掀起討論。

阿翰（右）與韓國龍鬚糖小哥（左）跨國合演房東阿姨一角。（圖取自/hanhanpovideo IG）阿翰（右）與韓國龍鬚糖小哥（左）跨國合演房東阿姨一角。（圖取自/hanhanpovideo IG）

阿翰與韓國明洞知名攤商龍鬚糖小哥跨國合作，共同演出經典角色「房東阿姨」一角，開頭阿翰飾演的「房東阿姨」前往韓國，阿姨回家開門後竟變成「龍鬚糖小哥」飾演，但由於兩人長相超級神似，觀眾看了半天才發現，「房東阿姨」竟然是不同的兩個人扮演。引發熱烈討論，不少網友大喊「姨模姨樣」、「根本分不出是兩個人」兩人撞臉根本雙胞胎。

阿翰（右）與韓國龍鬚糖小哥（左）跨國合作拍片。（圖取自/hanhanpovideo IG）阿翰（右）與韓國龍鬚糖小哥（左）跨國合作拍片。（圖取自/hanhanpovideo IG）

龍鬚糖小哥因與台灣旅客互動而爆紅，自然親切的交流方式被部分網友戲稱為「台灣駐韓辦事處」，在台灣累積高人氣。兩人合體影片拍攝籌備已久，前段於花蓮拍攝，後段則由阿翰於3月赴韓完成，龍鬚糖小哥表示「你們很多人留言，想看我們合體，終於做到了啦！如果有煩惱的人或是心情不好的人，希望看完這部影片心情變好！」

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