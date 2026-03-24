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秦祥林娶蕭芳芳3年告吹 癡迷林青霞展開追求

秦祥林娶蕭芳芳3年告吹 癡迷林青霞展開追求秦祥林（左）和蕭芳芳曾是影壇金童玉女。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕曾是70年代台灣影壇男神的77歲影星秦祥林，息影後移居美國，今（24）日被曝光日前返台出席某晚宴，昔日風采依舊，秦祥林年輕時的風流故事也再被翻出。

回顧秦祥林的演藝生涯，他與秦漢、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，是70年代紅極一時的票房保證，由他主演電影《心有千千結》、《長情萬縷》、《我是一片雲》等文藝片，奠定他一代愛情小生的地位。

80年代秦祥林轉戰香港，與資深港星洪金寶等人合作的《福星》系列電影，更是創下票房佳績。然而，比其演藝事業更為精彩的是他的感情世界。

他和林青霞曾經訂過婚。（香港星島日報）他和林青霞曾經訂過婚。（香港星島日報）

秦祥林年輕時玉樹臨風、生性風流，曾迷倒萬千少女，當中包括影壇2大美人影星林青霞與蕭芳芳。港媒報導，秦祥林於1975年與蕭芳芳結婚，但婚姻僅維持短短2年便以分居收場，並於78年離婚，據傳當時的秦祥林不改花心本性，更沉迷賭博，成為離婚導火線。

回復單身後，秦祥林對林青霞展開猛烈追求，林青霞周旋在「二秦」秦漢、秦祥林之間，其中秦祥林更曾與林青霞訂婚，當時林青霞被指介入秦漢婚姻，一度死心後獲秦祥林追求，更曾於1980年訂婚，可惜婚約維持4年後解除。

經歷與2大美女的轟烈愛情後，秦祥林才開心修心養性，於1988年與化妝師曹昌莉結婚，育有2子，隨後舉家移居美國，專心當個好丈夫、好父親。

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