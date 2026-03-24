瑤瑤揭演藝圈潛規則！ 遭電視台製作人「小暗示」內幕曝光

瑤瑤在薔薔的podcast節目中曝演藝圈潛規則。（翻攝YT）

〔娛樂頻到／綜合報導〕女星薔薔近年積極經營YouTube與Podcast節目，邀請各界人物暢談話題，內容風格直白大膽、話題十足。近日她邀來「黑澀會妹妹」出身的「瑤瑤」黃喬歆作客，節目中談及演藝圈敏感議題「潛規則」，再度掀起外界關注。

節目中，薔薔直球提問瑤瑤，出道多年是否曾遇過潛規則。對此，瑤瑤坦言，確實曾碰過類似「小暗示」，並未多做掩飾。當被追問對象是否為電視台製作人時，她也給出肯定答案，透露自己遇到的情況大多來自電視圈人士，不過強調該名製作人目前已不在業界。

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瑤瑤進一步分享，一名製作人曾將當時的女友安排進自己節目中，但兩人分手後，該製作人竟主動聯繫她，開頭先是一連串稱讚，隨後直接表示欣賞她，甚至開口詢問「要不要當我女朋友」，語氣相當直接。

面對突如其來的示好，瑤瑤當場回應「不好吧，你的女朋友我都認識」，試圖婉拒對方。不料對方竟反問「你會在意這個嗎」，讓她相當傻眼，直言「我當然在意啊」，語氣中帶著無奈。

該集節目除了談及潛規則話題，也曝光不少當年「黑澀會妹妹」時期的幕後故事，完整內容目前已於Spotify上架。

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