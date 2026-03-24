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分手後首度同遊！炎亞綸揪舊愛阿本出國 網姨母笑：像老夫老妻

炎亞綸與前男友阿本前往日本旅遊。（翻攝YT）炎亞綸與前男友阿本前往日本旅遊。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕藝人炎亞綸近期積極經營個人YouTube頻道《我偷偷升級》，以更貼近自我的方式與觀眾互動，主打真實、不迴避的內容風格。最新一集更邀來昔日前男友阿本一同出國拍攝，兩人難得同框，立刻引發熱議。

事實上，炎亞綸過去曾在節目中坦言，與阿本曾有長達9年的戀情，也是彼此交往最久的一段關係。當年因為身分關係，兩人戀情相當低調，為躲避媒體曝光付出不少心力。最終因個性差異與生活習慣問題分手，關係轉為朋友。

在最新影片中，兩人挑戰分手後首次一起出國，從機場開場就火花不斷。阿本開玩笑表示「我們分手後沒有再一起出過國吧」，更表示「來到這裡（機場）就有點PTSD」，一句話讓氣氛瞬間充滿笑點。

炎亞綸與前男友阿本前往日本旅遊。（翻攝YT）炎亞綸與前男友阿本前往日本旅遊。（翻攝YT）

阿本更爆料過往出國糗事，透露兩人第一次前往美國時，到了報到櫃台才發現簽證與護照號碼不符，原因竟是炎亞綸更換護照卻未告知，讓他當場傻眼。過程中也不忘吐槽對方常忘東忘西，甚至打趣問「漫遊辦了嗎」，隨即笑稱「我們已經分手了，沒有要幫你處理這些事情」，互動自然又逗趣。

此外，兩人還大方公開護照照片，阿本自嘲「看起來像路人」，再度掀起笑聲。影片上線後，不少網友留言表示「有老夫老妻的感覺」、「兩人互虧很好笑」、「很適合一起做旅遊節目」，對兩人重新同框的火花給予高度評價。

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