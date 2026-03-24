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藍白粉問核廢料放誰家？ 雞排妹怒反擊

「雞排妹」鄭家純近來常在臉書分享個人觀點。（翻攝自雞排妹臉書）「雞排妹」鄭家純近來常在臉書分享個人觀點。（翻攝自雞排妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德近日表示研議核二、核三重啟可能性，引發討論，「雞排妹」鄭家純透過臉書發文請藍白粉準備好帶核廢料回家，成就賴清德「核廢有解」前提，再來通知她。

發文中，鄭家純表示藍白粉跑來問她現在核廢料要放誰家？她表示以前國民黨支持重啟核三、核四，自己當時回答是核廢料放支持者家裡，至於有這回答，是因核廢料在台灣目前無解，也沒有任何一個支持核廢料很安全的縣市首長願意收核廢料。

雞排妹重申自己並不小看外界有多愛賴清德，「以前死都不願意帶核廢料回家，也許現在他講幾句你們就願意了。」並說就算有一天賴清德說他支持重啟核四，她也不會改變我的回答，「甚至如果有一天賴說核廢料很乾淨，他願意放在官邸當裝置藝術，我還是不會改變我的回答，實在不懂藍白粉在嗨啥？」

雞排妹臉書全文

藍白粉跑來問我現在核廢料要放誰家？
以前國民黨支持重啟核三、核四，我當時的回答是核廢料放支持者家裡。
而為什麼會有這個回答，因為核廢料在台灣目前無解，也沒有任何一個支持核廢料很安全的縣市首長願意收核廢料。
你們來問我已經回答過的問題，是以為我會因為賴清德說了什麼，而改變答案嗎？
總統在活動上說了：未來是否順利重啟（核二、核三），還要看核安會的審查，必須符合「核安無虞、核廢有解」，在社會有共識情況下，核二、核三的重啟才會順利進行。
請藍白粉準備好帶核廢料回家，成就賴清德的「核廢有解」前提，再來通知我。
我並不小看你們有多愛賴清德，以前死都不願意帶核廢料回家，也許現在他講幾句你們就願意了。
然後就算有一天賴清德說他支持重啟核四，我也不會改變我的回答。
甚至如果有一天賴說核廢料很乾淨，他願意放在官邸當裝置藝術，我還是不會改變我的回答。
實在不懂藍白粉在嗨啥？

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