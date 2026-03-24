樂天女孩禹菡神祕男伴揭曉 是ChargeSpot策略長

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊「樂天女孩」女神黃禹菡（禹菡）外型亮麗，深受粉絲喜愛，今日被爆出早已名花有主，根據《鏡周刊》報導對象正是共享電源龍頭品牌ChargeSPOT策略長譚英奎，而譚英奎也和「樂天女孩」啦啦隊合作全新偶像應援互動服務「CheerSPOT」，全力照顧女友事業與呵護感情發展。

「樂天女孩」禹菡外型甜美、多才多藝。（樂天桃猿提供）

黃禹菡甜美可人，曾爆出神秘男友是新創公司CEO，去年底就被媒體拍到現身台北松山機場接送一名男子，才讓戀情露出端倪，兩人一同遛狗後返回住處。今日該名神秘男子據傳就是共享電源龍頭品牌ChargeSPOT策略長譚英奎。

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ChargeSPOT策略長譚英奎外型帥氣，今被爆出就是禹菡的神秘男伴。（圖擷取自Felipe Inkuei Tan臉書）

譚英奎是新晉科技業金童，外型高大壯碩，臉龐帥氣，據悉他畢業於香港科技大學，2019年與夥伴創立數位服務公司，隨即被日企收購，目前持續擔任執行董事並負責海外業務。而禹菡不僅在啦啦隊嶄露頭角，參加樂天女孩徵選時，從25名參賽者中脫穎而出，後續也加入職排啦啦隊「桃氣女孩」，同時也在在樂團擔任主唱，具備音樂背景，又熱愛跳舞，多重身分讓她的生活多采多姿，累積不少人氣與紛絲。

兩人戀情曝光，並逐步擴展事業之際，雙方更是密切合作，先前推出全新偶像應援互動服務「CheerSPOT」，可將支持應援畫面直接投放到全台各地的螢幕設備上的創新內容，其首波合作對象，正是樂天女孩，雙方事業相互合作，多了事業交集，不難看出譚英奎對女友照顧有加。

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