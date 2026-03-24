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娛樂 最新消息

賈永婕崩潰！20年前黑歷史畫面全曝光 傻眼狂喊「這也太殘忍」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕20年前的舊畫面被翻出！當她看到當年主持節目的青澀模樣，忍不住崩潰狂喊「媽呀這也太太太殘忍了！」相關畫面曝光隨即掀起熱烈討論。

賈永婕20年前擔任記者、行腳節目主持人的青澀模樣全出土。（組合照，翻攝自臉書）賈永婕20年前擔任記者、行腳節目主持人的青澀模樣全出土。（組合照，翻攝自臉書）

賈永婕近日釋出20年前擔任主持人的舊照，畫面中的她留著俏麗短髮、塗著鮮豔口紅，身穿套裝散發典雅氣質，螢幕字卡則寫著「亮眼外型，曾任華視記者」、「記者轉戰行腳節目，賈永婕主持一把罩。」可以看出她早年從記者轉戰主持人，在不同領域都留下不少影像紀錄。

看到青澀時期的畫面在多年後被挖出，賈永婕則忍不住直喊，「我的媽呀，這也太太太殘忍了......」她透露自己步入社會的第一份工作在華視，「有太多黑歷史在他們手上，我的老天啊，救命。」她誓言往後不會再接受華視訪問，但仍大方附上影片連結，笑說「如果大家很想笑一下，影片在留言區」。

賈永婕20年前畫面曝光後，也在網路掀起討論，許多網友紛紛朝聖表示「越活越年輕，究竟怎麼辦到的」、「以前很美啊，現在更美」、「時間讓董事長愈來愈美！」也有人驚訝賈永婕最初是記者出身，「原來董事長以前是記者啊，還以為是模特兒出來走跳！」話題持續引爆討論。

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