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紅茶巴士嗆「青鳥去曬太陽」4度鞠躬道歉掩面痛哭

紅茶巴士嗆「青鳥去曬太陽」4度鞠躬道歉掩面痛哭「紅茶巴士」老闆吳凱均（右）與妻子出面道歉。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台中手搖品牌「紅茶巴士」創辦人兼老闆娘王姓女子近日與網友隔空交戰，嗆聲「青鳥去曬曬太陽」，言論慘遭炎上。雖然王女發文道歉，仍湧入大批網友洗版，今（23）日稍早創辦人夫妻再度親自拍片致歉，期間4度鞠躬道歉。

影片中「紅茶巴士」老闆及老闆娘4度鞠躬道歉。（翻攝自Threads）影片中「紅茶巴士」老闆及老闆娘4度鞠躬道歉。（翻攝自Threads）

紅茶巴士創辦人吳凱均在影片中表示，對於太太的不當發言，向社會大眾說聲抱歉，對不起。他進一步澄清，紅茶巴士是百分之百的台製，也是台灣創立的品牌。對於網路上討論最熱烈的「主動攻擊」一事，吳凱均說明：影片發布第一時間許多人針對「中配」身分留下不好聽的字眼，所以王女選擇隱藏部分留言，轉發時大家並不會看到已經被隱藏的留言，導致最後看起來只剩下「青鳥去曬曬太陽」。

紅茶巴士老闆娘對自己一時失言道歉。（翻攝自Threads）紅茶巴士老闆娘對自己一時失言道歉。（翻攝自Threads）

王女嫁來台灣7年，表示自己真的很喜歡台灣，她邊掩面哭泣邊說：因為我的無知跟不良發言，造成了我們所有團隊夥伴的困擾，跟大眾的困擾，對不起。王女也承諾日後會了解台灣各種文化，請網友們給個機會，包容她個人的無知，同時對加盟店也相當抱歉，因為自己的不當發言，連累了加盟商。

紅茶巴士老闆娘在網路分享成功學卻意外翻車。（翻攝自IG）紅茶巴士老闆娘在網路分享成功學卻意外翻車。（翻攝自IG）

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