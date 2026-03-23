川普兒子巴倫超狂 「隱形富豪」身價上看台幣47億

美國總統川普（左）與他的兒子巴倫。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）獨生子巴倫（Barron Trump）20日迎來20歲生日，外媒報導巴倫已經在商業領域上展現強烈的企圖心，甚至有人稱他跟爸爸簡直是複製版，但兩人個性有明顯差異。巴倫積極聰明，對於賺錢相當有興趣。

巴倫對於建立個人名聲非常有興趣，也一步步朝「企業家」之途邁進，他善於利用資源，對自己感興趣的領域十分樂於主動探索。20歲的他已經涉足多項商業投資，近年對加密貨幣投資很投入，去年9月時，《富比士》估計他個人身價高達1.5億美元（約新台幣47億元）。

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巴倫（左）與母親梅蘭妮亞個性相似，感情也相當好。（美聯社）

社交圈流傳著巴倫長得像年輕時的川普，個性卻與媽媽相似。巴倫跟梅蘭妮亞的感情極好，長相有幾分川普年輕時的味道，性格卻像梅蘭妮亞帶著歐洲的低調優雅。

個性內斂的巴倫，雖在鎂光燈下成長，卻不擅長面對大眾，比起在外頭意氣風發的閃耀，巴倫更在乎內在韌性。

巴倫本月20日年滿20歲，身價已經高達台幣47億元。（法新社）

2024年巴倫進入紐約大學史登商學院曼哈頓校區就讀，隔年秋季轉至華府校區，他偏愛華盛頓的生活，除了離家人近，還有更多商業及人脈資源。雖然有人認為巴倫是個媽寶，從他蓬勃的野心以及獨立社交層面，事實顯然不是這樣。未來巴倫可能會走上川普的老路子，投入房地產開發，另外，也積極參與新創項目，目前他與同齡創業者已經合作推出飲料，他成功募得百萬美元資金（約新台幣3200萬元），商戰之路隨時啟動。

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