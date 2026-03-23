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娛樂 最新消息

跟上迷因零時差 蔡依林模仿「雪山救狐」笑到崩潰

天后蔡依林近日在巡演後台大玩最近流行的「雪山救狐」迷因哏。（翻攝自YouTube）天后蔡依林近日在巡演後台大玩最近流行的「雪山救狐」迷因哏。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后蔡依林近日在巡演後台大玩最近流行的「雪山救狐」迷因哏，她不但親自上演，講到短劇台詞時還忍不住笑場，模樣超級可愛。很多粉絲看完蔡依林版本的雪山救狐大讚：「比正片還好笑」。

蔡依林講著迷因的台詞，忍不住笑場。（翻攝自YouTube）蔡依林講著迷因的台詞，忍不住笑場。（翻攝自YouTube）

蔡依林在「PLEASURE」巡迴演唱會目前正在中國湖南長沙進行中，蔡依林得知「醬板鴨」是當地知名菜餚後，靈機一動，結合在網路上爆紅的AI迷因短劇「雪山救狐」，在後台玩了起來。

蔡依林神還原迷因劇情，讓粉絲覺得超可愛。（翻攝自YouTube）蔡依林神還原迷因劇情，讓粉絲覺得超可愛。（翻攝自YouTube）

蔡依林一開口說：「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」接著就憋著笑，工作人員還跟蔡依林互動提問：「你是那一隻狐狸？」蔡依林立刻否認：「不是」。工作人員再問：「你是那隻醬板鴨？」蔡依林笑著說：「當然不是」，臉上的笑更開心，氣氛很輕鬆。

抖音爆紅的AI短劇《雪山救狐狸》。（翻攝自抖音）抖音爆紅的AI短劇《雪山救狐狸》。（翻攝自抖音）

在抖音爆紅的AI短劇《雪山救狐狸》，故事從大俠在雪山救下一隻狐狸，並留下醬板鴨當作狐狸的食物，劇情翻轉又反轉，到最後進入不可思議的程度，荒誕到令人捧腹大笑。

蔡依林這段小花絮釋出後，有許多網友都不敢相信蔡依林會這麼搞笑，確認是蔡依林本人之後，許多人說：「笑場才是整段最精采的部分」，更佩服蔡依林隨時跟上網路流行，零時差。

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