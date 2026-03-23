放浪大嫂團認1.5億逃稅 前夫竟喊「別判刑」被轟：臉皮夠厚

〔記者鍾志均／綜合報導〕放浪兄弟成員黑木啟司的妻子、美容系網紅宮崎麗果在18日的首次開庭中，承認1.5億日幣（約台幣3012萬元）的逃漏稅，引發外界譁然，沒想到更讓人傻眼的，是宮崎麗果的前夫田中雄士出面喊話，希望她別被判刑。

宮崎麗果常在社群曬美照、炫富。（翻攝自IG）

宮崎麗果過去在社群常高調炫富，包括柏金包一字排開；法拉利、勞斯萊斯、賓士全入手，如今卻被揭發全靠「假收據操作」逃稅撐起，從貴婦身分到「被告身分」只有一線之隔。

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其實宮崎出身背景優渥，是前參議院議員之女，小學就讀東京國際學校，小六移居美國，高中才回日本，並以雙語能力活躍演藝圈。宮崎麗果在2021年與黑木啟司結婚，但此前已有兩段婚姻；其中第二任丈夫，是曾任關東大型幫派「KGB」第二代領袖、現為企業家的田中雄士，兩人育有兩名子女。

近日，田中在X發文為前妻加油，直言「希望她不要被判實刑，為了孩子努力下去。」卻引來日本網友群起砲轟：「如果真的為孩子好，就不會犯罪」、「這種程度的逃稅應該重判」、「拿孩子當理由求情太誇張」。

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