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娛樂 歐美

前王子安德魯醜聞害慘女兒 英王出手狠切割2公主遭邊緣化

英國安德魯前王子（右）及前妻莎拉．弗格森陷入輿論風暴。（路透）英國安德魯前王子（右）及前妻莎拉．弗格森陷入輿論風暴。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞爆發後，英國安德魯前王子（Prince Andrew）及前妻莎拉．弗格森（Sarah Ferguson）也陷入輿論風暴。如今情勢持續升溫，他們的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie）也受到牽連，甚至傳出婚姻亮紅燈。

（左至右）尤金妮公主、碧翠絲公主、安德魯前王子都被艾普斯坦醜聞牽連。（法新社）（左至右）尤金妮公主、碧翠絲公主、安德魯前王子都被艾普斯坦醜聞牽連。（法新社）

37歲的碧翠絲公主2019年嫁給義大利裔地產開發商莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi），育有2女，並共同撫養莫茨與前女友所生的9歲兒子。近來莫茨頻頻以出差為由前往美國棕櫚灘，並在社群平台分享行程。從照片可見，他每趟行程都相當奢華，碧翠絲則獨自在英國承受外界壓力，夫妻關係逐漸緊繃。

碧翠絲公主（左）與老公莫茨。（法新社）碧翠絲公主（左）與老公莫茨。（法新社）

目前外界持續關注安德魯與莎拉的醜聞，王室內部也不斷討論應對方式，傳出莫茨因此刻意與碧翠絲保持距離。加上莫茨前女友近日參加實境節目，坦言時機敏感。英媒報導，碧翠絲曾因此崩潰大哭。儘管近日夫妻倆被拍到現身倫敦諾丁丘共進午餐，似乎試圖破除婚變傳聞。

妹妹尤金妮公主的狀況也不樂觀。她2018年嫁給英國商人布魯克斯班克（Jack Brooksbank），育有2子。雖然丈夫力挺她，但不希望家族醜聞影響事業，也不願莎拉搬入兩人在葡萄牙或英國的住所，夫妻因此產生齟齬。

尤金妮公主（左）與老公布魯克斯班克。（美聯社）尤金妮公主（左）與老公布魯克斯班克。（美聯社）

尤金妮近日更辭去反奴役慈善機構職務，與丈夫低調前往瑞士滑雪度假。

此外，碧翠絲與尤金妮現已遭英國王室核心圈邊緣化，無法出席一年一度的「雅士谷皇家賽馬會」（Royal Ascot）。外界認為，國王查爾斯三世（King Charles III）此舉是為維護王室形象。

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