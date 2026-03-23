江宏傑、錢薇娟再合體！《全城地圖》首播收視開紅盤

首集來賓左起紀言愷、廖苡喬、惟毅、錢薇娟、江宏傑、琳妲、八弟、Max、彭小刀。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》於昨（22）日首播，隨即繳出亮眼成績單。憑藉刺激的高張力賽事，成功鎖定45至54歲女性族群，收視率衝出0.7的好成績，而35至49歲男性收視亦達0.61，在壯年族群中極具號召力。

紅隊左起江宏傑、琳妲、八弟、Max、彭小刀。（台視提供）

首集節目中，最令觀眾驚喜的莫過於紅、藍兩隊領隊江宏傑與錢薇娟「親自下場」。不少網友在社群平台熱烈討論，認為兩位隊長放下身段投入競技，大大增加了節目的參與感與可看性，紛紛留言敲碗希望看到隊長挑戰「拉車」等高難度環節。此外，隊員彭小刀在首集的精彩表現也成為社群焦點，體能與心理素質的雙重展現，讓粉絲大呼過癮。

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藍隊左起紀言愷、惟毅、張雁名、廖苡喬、錢薇娟。（台視提供）

節目首播後，參賽藝人們紛紛在社群分享心得。江宏傑開心表示：「我和錢姐又合體啦！有期待的測試賽、選秀，更有高張力競賽！」JR紀言愷則對首集的極限挑戰感到震撼，直言：「人怎麼可能拖動車子？在《全城地圖》就有可能發生！」

主持人蔡尚樺也興奮向粉絲喊話，強調這次節目「走向全台各地解鎖不一樣的地圖」，無論何處都能變成競技場，更拍胸脯保證內容絕對精彩。節目每週日晚間8點至10點在臺灣電視台播出，隨著賽事進入白熱化，藍、紅兩隊的正面交鋒勢必將再創收視高峰。

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