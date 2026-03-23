自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江宏傑、錢薇娟再合體！《全城地圖》首播收視開紅盤

首集來賓左起紀言愷、廖苡喬、惟毅、錢薇娟、江宏傑、琳妲、八弟、Max、彭小刀。（台視提供）首集來賓左起紀言愷、廖苡喬、惟毅、錢薇娟、江宏傑、琳妲、八弟、Max、彭小刀。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》於昨（22）日首播，隨即繳出亮眼成績單。憑藉刺激的高張力賽事，成功鎖定45至54歲女性族群，收視率衝出0.7的好成績，而35至49歲男性收視亦達0.61，在壯年族群中極具號召力。

紅隊左起江宏傑、琳妲、八弟、Max、彭小刀。（台視提供）紅隊左起江宏傑、琳妲、八弟、Max、彭小刀。（台視提供）

首集節目中，最令觀眾驚喜的莫過於紅、藍兩隊領隊江宏傑與錢薇娟「親自下場」。不少網友在社群平台熱烈討論，認為兩位隊長放下身段投入競技，大大增加了節目的參與感與可看性，紛紛留言敲碗希望看到隊長挑戰「拉車」等高難度環節。此外，隊員彭小刀在首集的精彩表現也成為社群焦點，體能與心理素質的雙重展現，讓粉絲大呼過癮。

藍隊左起紀言愷、惟毅、張雁名、廖苡喬、錢薇娟。（台視提供）藍隊左起紀言愷、惟毅、張雁名、廖苡喬、錢薇娟。（台視提供）

節目首播後，參賽藝人們紛紛在社群分享心得。江宏傑開心表示：「我和錢姐又合體啦！有期待的測試賽、選秀，更有高張力競賽！」JR紀言愷則對首集的極限挑戰感到震撼，直言：「人怎麼可能拖動車子？在《全城地圖》就有可能發生！」

主持人蔡尚樺也興奮向粉絲喊話，強調這次節目「走向全台各地解鎖不一樣的地圖」，無論何處都能變成競技場，更拍胸脯保證內容絕對精彩。節目每週日晚間8點至10點在臺灣電視台播出，隨著賽事進入白熱化，藍、紅兩隊的正面交鋒勢必將再創收視高峰。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中