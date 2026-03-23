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娛樂 最新消息

TWICE炸完大巨蛋！MyVideo《十年如一》攻占平台冠軍

TWICE大巨蛋3天演出完美落幕。（Live Nation Taiwan提供）TWICE大巨蛋3天演出完美落幕。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕臺北大巨蛋上週五起，一連3天才剛被ONCE（粉絲）尖叫聲震到發燙，韓流熱度仍持續延燒。

TWICE大巨蛋約12萬人現場應援只是基本款，真正誇張的是台灣大哥大MyVideo火速被TWICE洗版，專題節目《TWICE十年如一》、《潛力TWICE事件簿》雙雙重返排行榜，其中《TWICE十年如一》更空降冠軍，備受矚目。

TWICE近期接受美國權威媒體《美聯社》專訪，罕見回顧出道10年的軌跡，從團體巔峰、個人發展到跨界時尚舞台，每一步都像在解鎖不同版本的自己。

《TWICE 十年如一》重返節目榜，空降台灣大哥大MyVideo節目第一。（MyVideo提供）《TWICE 十年如一》重返節目榜，空降台灣大哥大MyVideo節目第一。（MyVideo提供）

台灣成員周子瑜感性表示，能透過不同活動與粉絲見面，是最珍貴的收穫，「這些經驗對我們來說都很重要。」

面對「成功」這個問題，隊長志效回答沒有標準答案，坦言團體一路走來確實努力，但成功不是數字，而是「被聽見、被喜歡，甚至能帶給別人力量」。不過她也埋下伏筆：「我們還有很多想做的事情。」

定延透露，現在錄音不再只是追求「唱得好」，而是更在意自然與情緒的呈現；MOMO則分享世界巡演採用360度舞台設計，雖然準備過程累到爆，但能從各個角度看到粉絲，「那種距離感真的完全不一樣。」

此外，另一組人氣女團aespa也準備接力進攻台灣市場，首度世界巡演電影《aespa: World Tour In Cinemas》即將在4月於MyVideo上架；從《Next Level》到《Savage》的經典舞台，到首次公開的solo演出與後台紀錄，等於把演唱會直接搬進螢幕中。

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