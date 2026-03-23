《歌劇魅影》來台狂開64場！地獄級製作曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕橫掃全球、被譽為「音樂劇天花板」的《歌劇魅影》時隔6年，今年強勢重返台灣，端出「最完整劇院版本」，要把觀眾再次拖進愛與執念交織的巴黎歌劇院。

《歌劇魅影》相隔6年重返台灣舞台，以「最完整劇院版本」呈現。（寬宏藝術提供）

《歌劇魅影》自3月31日至6月7日展開北中南三地巡演，直接升級成「全台巡演等級」，從高雄衛武營、台北表演藝術中心，到台中國家歌劇院，北中南一路唱好唱滿，總計64場演出，一口氣刷新百老匯全本音樂劇來台場次紀錄。

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這部由音樂劇大師Andrew Lloyd Webber打造的經典，自1986年首演以來，早已不是一齣戲，而是一種「文化現象」。全球累積超過1億6千萬人觀賞、1萬4000場演出、21種語言巡演，還曾打破《貓》的紀錄，穩坐百老匯最長壽音樂劇寶座。

製作團隊直接把當年為劇院量身打造的版本完整復刻，從舞台機關、燈光到服裝細節全部升級，甚至連那顆讓人屏住呼吸的吊燈墜落橋段，也會以最細膩的方式重現。

經典鉅作音樂劇《歌劇魅影》今年再度震撼來台。（寬宏藝術提供）

為了這一切，劇組動用21個貨櫃跨國運輸，超過百人技術團隊進場搭建，光是裝台就要超過一週時間。工程總監直言，這齣戲在技術層面幾乎是「地獄等級」，每個機關、每一盞燈都不能出錯。

值得一提的是，2026年正好是《歌劇魅影》40週年，這次巡演同時也是紀念版本，意義再加一層。對老粉來說，是重返青春；對新觀眾來說，則能第一次走進傳奇現場，購票可洽寬宏售票。

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