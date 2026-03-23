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（專訪）劉俊謙唸誓詞「哭到流鼻涕」！ 蔡思韵升格人妻半年 首揭輕井澤婚禮內幕：他哭得比我慘

港星蔡思韵。（記者潘少棠攝）港星蔡思韵。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕港星蔡思韵去年10月與劉俊謙在輕井澤浪漫完婚，升格人妻半年，她來台宣傳港劇《絕命法官》，坦言婚後與老公「聚少離多」。話才剛說出口，她似乎覺得這對新婚夫妻的形容怪怪的，打趣說：「這…為什麼聽起來很像分手的原因，呸呸呸。」至於外界關心的做人進度，她則斬釘截鐵說：「現在完全不想生。」

蔡思韵分享婚禮細節，以及老公劉俊謙可愛的地方。（翻攝自臉書）蔡思韵分享婚禮細節，以及老公劉俊謙可愛的地方。（翻攝自臉書）

蔡思韵分享，兩人個性低調，特別選在寧靜、隱密的輕井澤教堂辦婚禮，僅邀請50位至親好友見證。雖然場面簡單，情感卻極其濃烈，尤其教堂安排的「First Look」環節（新郎在儀式前第一眼看見新娘穿白紗）最讓兩人難忘。她回憶道：「不知道為什麼，我們在那一剎那很有觸動的感覺，轉身就已經開始哭了。」事後她追問老公哭點何在？劉俊謙感性回：「這是一個很大、很重要的能量，很難形容那種感覺。」

婚禮讓蔡思韵意外捕捉到老公最感性、赤裸的一面。（翻攝自臉書）婚禮讓蔡思韵意外捕捉到老公最感性、赤裸的一面。（翻攝自臉書）

到了交換誓詞環節，劉俊謙更是哭到不能自己，蔡思韵笑說：「我們寫誓詞的時候，沒有讓對方看，在唸的時候，他哭得比我還慘，我覺得很有趣，沒有想到他會哭成那樣。」她認為誓詞內容非常真摯，因為劉俊謙平時鮮少表露內心深層感受，「他被自己感動到了，當然我也很感動，他哭到鼻涕流出來」這場婚禮讓蔡思韵意外捕捉到老公最感性、赤裸的一面，她不但不嫌棄，反而大讚：「我覺得他怎麼這麼可愛。」

蔡思韵覺得當時交換誓詞時，劉俊謙哭得很慘很可愛。（記者潘少棠攝）蔡思韵覺得當時交換誓詞時，劉俊謙哭得很慘很可愛。（記者潘少棠攝）

雖然新婚甜蜜，但兩人都是工作狂，蔡思韵算了一下，婚後半年真正相處的時間大概只有一個月，面對長期遠距離，她豁達認為「各自為夢想努力，知道對方在精神上是支持的」很棒。雖然原訂去歐洲度蜜月一個月，但因檔期卡死尚未成行，目前只能靠視訊互道晚安，「蜜月可以延後，但一定要執行，下半年希望可以」。

蔡思韵婚後仍以事業為重。（記者潘少棠攝）蔡思韵婚後仍以事業為重。（記者潘少棠攝）

被問到有無生子計畫？蔡思韵語氣堅定說：「完全沒有！他也沒有，我們有很多想做的事。」笑稱自己怕痛，目前連凍卵都不考慮。倘若小別勝新婚，不小心「乾柴烈火」意外懷孕？她淡定回：「也許就是一個緣分吧！」強調目前都有做好「防護措施」，現階段仍以事業為重。

蔡思韵個性宅，演藝圈的朋友不多。（記者潘少棠攝）蔡思韵個性宅，演藝圈的朋友不多。（記者潘少棠攝）

蔡思韵自認個性宅，演藝圈的朋友不多，唯獨與金馬影后鍾雪瑩交情極佳，兩人在29歲那年開始「交換日記」，之後集結成書《種菜日記》，她曾擔心內容太私密想刪減，但經紀人跟她說：「妳是演員，開心不開心都是養分，如果妳想出這本書，那就坦蕩蕩讓大家認識真實的妳。」讓她決定毫無保留公開踏入30歲的心境轉折。

蔡思韵在《絕命法官》挑戰律師「周洛雯」一角，第一場戲就有4頁台詞，當時她同時在拍電影《泥娃娃》，幾乎過著「沒見過太陽」的夜班生活，壓力大到身形消瘦。她劇中與張家輝為師徒關係，談起這位前輩，她滿臉敬佩表示，即便《絕命法官》在國外有多個版本，張家輝仍想創造出最棒的版本，「他完全沒有想停止突破、挑戰，這點很值得學習」。

《絕命法官》４月22日起於CATCHPLAY+播出。

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