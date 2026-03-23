自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（連線訪問）Ado首露臉喊「我沒在怕」 揭親拍MV內幕：我沒活在二次元

Ado推出新單曲《Ai Ai A》。（環球音樂提供）Ado推出新單曲《Ai Ai A》。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北連線報導〕日本神秘歌姬Ado為宣傳3月發行的新單曲《Ai Ai A》以及自傳小說接受台灣媒體連線訪問，不過大家最關注的莫過於她在本月初透過新歌《Vivarium》MV第一次露臉，Ado受訪時也大方回答此事，強調完全沒有排斥。

Ado親自演出《Vivarium》的MV。（翻攝自YouTube）Ado親自演出《Vivarium》的MV。（翻攝自YouTube）

◆出道5年終於露出真面目 唱歌好聽還是側臉美女

Ado過去以不露臉為主，不過22歲的她在今年3月於《Vivarium》MV中露出側臉，終於讓歌迷一窺那擁有極具爆發力嗓音的人氣女歌手長什麼模樣。Ado被問到此事，被問到露臉演出是否曾經有過猶豫或者掙扎？她表示，這是第一次採用真人實拍的方式製作封面和MV，「我對此毫無猶豫或抵抗，當然會有種跨出一步的感覺，但是並沒有什麼好怕的。」

Ado在《Vivarium》露出側臉。（翻攝自YouTube）Ado在《Vivarium》露出側臉。（翻攝自YouTube）

她解釋，之所以採取與以往不同的呈現方式，是因為要出版自傳小說，加上這首歌由她自己擔任詞曲創作，「在呈現上，既然歌是我寫的，也許由我本人來詮釋，正是最適合這首歌的形式。而且我不是虛擬的存在，不是Vtuber，也不是存在於二次元的世界；我只是平常使用圖像作為對外形象，這並不影響我是個實實在在的人類。如果想呈現人性的面向，那就是要由我來扮演『我自己』的角色吧。因此選擇用真人實拍。」

Ado在《Vivarium》中露出眼睛。（翻攝自YouTube）Ado在《Vivarium》中露出眼睛。（翻攝自YouTube）

◆自傳小說掏心掏肺 父母爭吵成最難受的痛

提到自傳小說《ビバリウム Adoと私》，Ado透露製作這本小說總共費時3年，「在3年前的某一天，有人建議把我的人生寫成小說也許會很看頭，我對這個提案也有興趣，很想試試看，因此有了出版的計畫。」小說由小松成美撰寫，內容從Ado的童年到以《吵死了》出道以前的事，以及長大成人之後的心境。比起抗拒，不如說內心感到釋然，「透過口述的過程，了解到當年所受的煎熬，或是過去的自己有多努力，我認為是個重新面對自我的好機會，也想藉此讓大家看到最真實的我。」

在回憶中，Ado坦言最難受的就是父母吵架，就算身為女兒的她大哭也無法阻止雙親互相辱罵，父母口中的那些話，至今仍留在她腦海中。另外，Ado也分享了小學時期與同學相處並不順利的往事，她有感而發：「人生並非毫無障礙、一帆風順，我的內心也面臨過許多煩惱與憂愁。」Ado認為這段重新面對自己的時間，彷彿是跟當年孤獨無援的自己，有了對話交流的機會。

Ado以圖像作為對外形像。（環球音樂提供）Ado以圖像作為對外形像。（環球音樂提供）

◆好奇台灣最新流行 取中文名先學好中文

Ado數度接受台灣媒體訪問，記者反問Ado，有沒有什麼對台灣好奇的地方？Ado想了一下，表示很喜歡台灣的文化、時裝以及美食，上次來台時，還看到阿伯把柯基載到機車上給她們拍照。私下也想來台灣旅遊，因此很好奇現在台灣流行什麼？撇去藝人的身分，她知道日本現在很流行貓咪咖啡廳，「當我去台灣比如在中山站逛街，也感覺這種咖啡店好像變多了，我想說是不是大家現在很瘋貓貓？如果有的話，我個人也想去光顧一下。」

由於之前Ado誤會自己在台灣被稱為「影音」，記者詢問她是否有激起學習中文的慾望，或者是否有考慮真的把「影音」二字變成中文名？Ado笑說，其實曾經想過要幫Ado想中文名，但在這之前應該先把中文學好。她回想起第一次世巡來台空檔，在夜市附近的一間藥妝店看到《櫻桃小丸子》的聯名限定洗髮精，「我現在知道中文是唸『櫻・桃・小・丸・子」了』，可是當時不知道中文譯名是『櫻桃小丸子』，就用日文亂唸『櫻桃？什麼小？丸子？』，我知道一定不是這樣唸，可是看到台灣選用的漢字就覺得很有趣。

◆感謝台灣粉絲

最後請Ado給台灣粉絲一句話，Ado表示：「台灣的粉絲朋友，感謝大家一直以來對我的支持。台灣粉絲的溫暖與親切，真的帶給我很多力量。我也一定會好好回應，大家為我付出的熱情與應援。我很想趕快再去台灣。由衷感謝大家。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中