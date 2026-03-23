（連線訪問）Ado首露臉喊「我沒在怕」 揭親拍MV內幕：我沒活在二次元

Ado推出新單曲《Ai Ai A》。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北連線報導〕日本神秘歌姬Ado為宣傳3月發行的新單曲《Ai Ai A》以及自傳小說接受台灣媒體連線訪問，不過大家最關注的莫過於她在本月初透過新歌《Vivarium》MV第一次露臉，Ado受訪時也大方回答此事，強調完全沒有排斥。

Ado親自演出《Vivarium》的MV。（翻攝自YouTube）

◆出道5年終於露出真面目 唱歌好聽還是側臉美女

請繼續往下閱讀...

Ado過去以不露臉為主，不過22歲的她在今年3月於《Vivarium》MV中露出側臉，終於讓歌迷一窺那擁有極具爆發力嗓音的人氣女歌手長什麼模樣。Ado被問到此事，被問到露臉演出是否曾經有過猶豫或者掙扎？她表示，這是第一次採用真人實拍的方式製作封面和MV，「我對此毫無猶豫或抵抗，當然會有種跨出一步的感覺，但是並沒有什麼好怕的。」

Ado在《Vivarium》露出側臉。（翻攝自YouTube）

她解釋，之所以採取與以往不同的呈現方式，是因為要出版自傳小說，加上這首歌由她自己擔任詞曲創作，「在呈現上，既然歌是我寫的，也許由我本人來詮釋，正是最適合這首歌的形式。而且我不是虛擬的存在，不是Vtuber，也不是存在於二次元的世界；我只是平常使用圖像作為對外形象，這並不影響我是個實實在在的人類。如果想呈現人性的面向，那就是要由我來扮演『我自己』的角色吧。因此選擇用真人實拍。」

Ado在《Vivarium》中露出眼睛。（翻攝自YouTube）

◆自傳小說掏心掏肺 父母爭吵成最難受的痛

提到自傳小說《ビバリウム Adoと私》，Ado透露製作這本小說總共費時3年，「在3年前的某一天，有人建議把我的人生寫成小說也許會很看頭，我對這個提案也有興趣，很想試試看，因此有了出版的計畫。」小說由小松成美撰寫，內容從Ado的童年到以《吵死了》出道以前的事，以及長大成人之後的心境。比起抗拒，不如說內心感到釋然，「透過口述的過程，了解到當年所受的煎熬，或是過去的自己有多努力，我認為是個重新面對自我的好機會，也想藉此讓大家看到最真實的我。」

在回憶中，Ado坦言最難受的就是父母吵架，就算身為女兒的她大哭也無法阻止雙親互相辱罵，父母口中的那些話，至今仍留在她腦海中。另外，Ado也分享了小學時期與同學相處並不順利的往事，她有感而發：「人生並非毫無障礙、一帆風順，我的內心也面臨過許多煩惱與憂愁。」Ado認為這段重新面對自己的時間，彷彿是跟當年孤獨無援的自己，有了對話交流的機會。

Ado以圖像作為對外形像。（環球音樂提供）

◆好奇台灣最新流行 取中文名先學好中文

Ado數度接受台灣媒體訪問，記者反問Ado，有沒有什麼對台灣好奇的地方？Ado想了一下，表示很喜歡台灣的文化、時裝以及美食，上次來台時，還看到阿伯把柯基載到機車上給她們拍照。私下也想來台灣旅遊，因此很好奇現在台灣流行什麼？撇去藝人的身分，她知道日本現在很流行貓咪咖啡廳，「當我去台灣比如在中山站逛街，也感覺這種咖啡店好像變多了，我想說是不是大家現在很瘋貓貓？如果有的話，我個人也想去光顧一下。」

由於之前Ado誤會自己在台灣被稱為「影音」，記者詢問她是否有激起學習中文的慾望，或者是否有考慮真的把「影音」二字變成中文名？Ado笑說，其實曾經想過要幫Ado想中文名，但在這之前應該先把中文學好。她回想起第一次世巡來台空檔，在夜市附近的一間藥妝店看到《櫻桃小丸子》的聯名限定洗髮精，「我現在知道中文是唸『櫻・桃・小・丸・子」了』，可是當時不知道中文譯名是『櫻桃小丸子』，就用日文亂唸『櫻桃？什麼小？丸子？』，我知道一定不是這樣唸，可是看到台灣選用的漢字就覺得很有趣。

◆感謝台灣粉絲

最後請Ado給台灣粉絲一句話，Ado表示：「台灣的粉絲朋友，感謝大家一直以來對我的支持。台灣粉絲的溫暖與親切，真的帶給我很多力量。我也一定會好好回應，大家為我付出的熱情與應援。我很想趕快再去台灣。由衷感謝大家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法