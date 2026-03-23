舒淇拿獎被掀黑歷史 30年前耍大牌舊事被翻出

舒淇演而優則導，拍攝電影《女孩》備受肯定。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕舒淇演而優則導，拍攝電影《女孩》備受肯定。昨（22）晚她出席香港電影導演週年晚會暨年度頒獎典禮，獲頒「新晉導演」獎項，劉偉強介紹舒淇時，重提30年前耍大牌事蹟，舒淇笑回：不會生氣啦。

舒淇首部自編自導劇情長片《女孩》去年上映，好評不斷，不但入圍第82屆威尼斯影展競賽單元、多倫多影展、第50屆釜山影展「最佳導演獎」，昨晚的香港電影導演週年晚會暨年度頒獎典禮也得到「新晉導演」肯定。

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舒淇首部自編自導劇情長片《女孩》去年上映，好評不斷。（翻攝自IG）

劉偉強介紹她出場時，重提30年前自己專程赴台北約舒淇早上10點試鏡，沒想到舒淇竟到晚上8點才到。劉偉強笑嘻嘻地說：「她還很囂張地說是因為去夜店喝醉起不來」，不過兩人就此合作了30年，拍了13部戲。問起舒淇這段「耍大牌」往事重提，感覺如何，舒淇笑回：「不會生氣啦，全行都知道。這個故事很久了，認識我和他的人都知道，不是我耍大牌全行都知道。」

舒淇（左）與劉偉強合作了30年，拍了13部戲。（翻攝自IG）

舒淇認為自己很幸運，王晶在雜誌上看到他，邀請劉偉強、文雋與舒淇見面，如今舒淇在電影圈待了31年多，得到許多貴人相助。爾冬陞執導的《色情男女》讓舒淇得到最佳女配角和最佳新人獎；張堅庭導演排除萬難找舒淇演香港女大學生都讓她非常感恩。

舒淇原本不知道自己得獎，是劉偉強打電話叫她一定要到香港，還暗示「這個是妳沒拿過的獎」。舒淇謙稱自己是一個很老的新導演，很開心，也希望其他人能拿獎。舒淇透露未來不會朝導演之路發展，因為她非常喜歡演戲，她特別強調「我真的非常喜歡演戲」！

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