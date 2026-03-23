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「第一美女」蕭薔近況曝光！拋磚引玉捐百萬同框年輕網紅

蕭薔凍齡美貌驚艷全場，不收片酬主持公益實境節目。（記者潘少棠攝）蕭薔凍齡美貌驚艷全場，不收片酬主持公益實境節目。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕經典劇集《家有仙妻》名導伍宗德與「台灣第一美女」蕭薔再攜手，伍宗德今（23）日舉辦公益實境節目《網紅與善的距離》發布會，多年老友蕭薔驚喜現身，不僅分文不取擔綱首集主持，更當場加碼掏出「百萬紅包」捐助公益，以實際行動力挺伍導轉型公益推手。

伍宗德近年創辦「願有情 Action」默默耕耘公益影像，蕭薔今日以一身優雅造型亮相，凍齡美貌依舊驚豔全場。談起與伍導超過30年的革命情感，蕭薔感性表示，伍導的事就是她的事，當年她就是「願有情」的第一位代言人，如今伍導挑戰網紅實境秀，她自然要站上第一線。

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除了力挺老搭檔，蕭薔更透過「珍世美學慈善基金會」當場捐贈100萬元，授權節目組尋找急需救助的個案。她語重心長地說，這筆錢是拋磚引玉，更希望現在隨處可見的「網紅流量」能轉化為社會的溫暖動力。蕭薔也謙虛表示，基金會每年都在默默行善，「謝謝伍哥幫我們基金會加分。」

《網紅與善的距離》規劃26集，海選60位網紅深入社福現場創作短影音，面臨殘酷淘汰。伍宗德霸氣宣示：「可以為流量歡呼，但不要讓善躲在角落哭泣。」除了首集的蕭薔，後續更有蕭敬騰、陳美鳳、陳亞蘭等13位巨星輪番主持。評審團更邀請具備公信力的一線新聞記者參與，以犀利視角評判網紅影響力是否正確使用。

針對這次參與的五位網紅，蕭薔觀察到她們充滿青春活力且熱情，笑稱「五哥的審美依舊」，認為將善行與年輕人關注的流行結合是非常好的嘗試。對於節目設計，伍宗德強調：「網紅講究情緒價值，如果節目給的不夠，他們不會來。像蕭薔這樣有名氣的巨星能與他們好好互動，對這群意見領袖很有吸引力。」 伍導也透露，節目的核心永遠是行善，「我們希望讓網紅覺得能舒服地行善，透過花絮報導，讓大眾看見他們做了什麼。例如苗栗幼安教養院有80位身心障礙者在機構中畏縮躲藏，那支影片也是蕭薔代言。針對這些無家親人的身心障礙朋友，網紅們能為他們做什麼？或許是唱首歌、跳支舞，這就是最有溫度的連結。」

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