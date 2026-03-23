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娛樂 最新消息

蕭薔認了參戰《浪姐7》拉鋸中！女神12字佛法開示：心處無為

蕭薔回應《浪姐7》傳聞，霸氣捐百萬挺伍宗德。（資料照，珍世美學慈善基金會提供）蕭薔回應《浪姐7》傳聞，霸氣捐百萬挺伍宗德。（資料照，珍世美學慈善基金會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「台灣第一美女」蕭薔今（23）日現身名導伍宗德公益節目《網紅與善的距離》記者會，除了無償獻出主持首秀，外界最關心的莫過於她是否將參戰中國熱門選秀節目《乘風破浪的姐姐》（浪姐）第7季，57歲的蕭薔展現超脫境界，以一席《金剛經》名言優雅回應，身旁的老搭檔伍宗德更是火力全開替她「抬轎」。

針對參戰傳聞，蕭薔坦言邀約已持續好幾季，但目前仍處於「拉鋸」狀態。談到是否參加，她淡定表示：「我想去的意願還好，沒什麼大不了，去就享受舞台跟過程。」身旁的老搭檔伍宗德導演忍不住插話助陣，直言蕭薔現在過的是「多金女郎」的優質生活，每天寫字修身養性，對《浪姐》的邀約根本是可有可無，「她有她的Level！」

57歲蕭薔爆參戰《浪姐7》，引用金剛經回應。（資料照，珍世美學慈善基金會提供）57歲蕭薔爆參戰《浪姐7》，引用金剛經回應。（資料照，珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔也認為一切隨緣，「緣分還沒成熟，自然會發生，有趣就全力以赴。」對於若參加恐是「全場最資深」，她也展現大將之風幽默自嘲：「我的確出生早，作品跟工作軌跡橫跨兩世紀。」

面對實境節目常見的「劇本」，執導超過20年的伍宗德看得透，「做戲20幾年，他們有SOP，很重視幕後刺激笑料插曲，大家住一起，綜藝效果，要有認知才去。」

至於外界好奇的天價酬勞，伍導笑稱「她這麼聰明價碼不會跟我說。」蕭薔則補充，自己心中有一把「天秤去秤」，看的是好不好玩、因緣成熟與否。她引用《金剛經》名言「為一切所應為，其心恆處無為」，強調無論環境如何變遷，內心始終平靜，「珍惜當下，享受生活最重要。」

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