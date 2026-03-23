鍾麗緹愛女Cayla上傳姐姐如廁照？ 親媽自責：是我不對

鍾麗緹（左二）小女兒Cayla拍照不小心拍到同學如廁的照片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕凍齡女神鍾麗緹的3千金Yasmine、Jaden、Cayla都完美複製母親美貌，在社群網站表現也相當活躍。日前16歲的小女兒Cayla曬出自拍照，背後卻赫然出現一名女生坐在馬桶上，網友繪聲繪影的說入鏡的人是Jaden，並斥責Cayla侵犯姊姊隱私權。鍾麗緹今（23）對此發出道歉聲明，並澄清入鏡的人不是Jaden，是Cayla的同學，並懇請外界不要傳播照片。

鍾麗緹出面替女兒道歉。（翻攝自IG）

Cayla日前在社交平台上傳自拍辣照，還不忘替自己的胸部打上馬賽克，沒想到背景卻出現一名女生坐在馬桶上，褲子已褪至大腿處。Cayla沒注意到有其他人入鏡，因此並未打上馬賽克，遭網友狂批：「自己打碼卻不管別人隱私」、「16歲不是藉口」、「保護自己卻忽視家人隱私」。

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鍾麗緹出面替女兒道歉，表示自己在北京生活20多年，這些年因為忙於工作，陪伴孩子的時間太少，對他們的關心、溝通、心理疏導都做得不夠，對此表示愧疚與自責。

鍾麗緹（下）坦言自己陪伴子女的時間不夠，未來將更重視心理疏導。（翻攝自IG）

提到Cayla辣照門事件，鍾麗緹解釋Cayla不小心拍到同學的私密照片，並對外發布，造成同學和家人困擾與不安，她身為母親感到自責。她也替自己女兒緩頰，委婉說：「孩子還小，沒有意識到邊界問題，但這是我們作為父母教育和監護的不到位，責任完全在我們。我們已經第一時間刪除照片，認真跟孩子溝通，強調隱私和尊重的重要性，以後一定會更加謹慎」。

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