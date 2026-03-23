自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

鍾麗緹愛女Cayla上傳姐姐如廁照？ 親媽自責：是我不對

鍾麗緹（左二）小女兒Cayla拍照不小心拍到同學如廁的照片。（翻攝自IG）鍾麗緹（左二）小女兒Cayla拍照不小心拍到同學如廁的照片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕凍齡女神鍾麗緹的3千金Yasmine、Jaden、Cayla都完美複製母親美貌，在社群網站表現也相當活躍。日前16歲的小女兒Cayla曬出自拍照，背後卻赫然出現一名女生坐在馬桶上，網友繪聲繪影的說入鏡的人是Jaden，並斥責Cayla侵犯姊姊隱私權。鍾麗緹今（23）對此發出道歉聲明，並澄清入鏡的人不是Jaden，是Cayla的同學，並懇請外界不要傳播照片。

鍾麗緹出面替女兒道歉。（翻攝自IG）鍾麗緹出面替女兒道歉。（翻攝自IG）

Cayla日前在社交平台上傳自拍辣照，還不忘替自己的胸部打上馬賽克，沒想到背景卻出現一名女生坐在馬桶上，褲子已褪至大腿處。Cayla沒注意到有其他人入鏡，因此並未打上馬賽克，遭網友狂批：「自己打碼卻不管別人隱私」、「16歲不是藉口」、「保護自己卻忽視家人隱私」。

鍾麗緹出面替女兒道歉，表示自己在北京生活20多年，這些年因為忙於工作，陪伴孩子的時間太少，對他們的關心、溝通、心理疏導都做得不夠，對此表示愧疚與自責。

鍾麗緹（下）坦言自己陪伴子女的時間不夠，未來將更重視心理疏導。（翻攝自IG）鍾麗緹（下）坦言自己陪伴子女的時間不夠，未來將更重視心理疏導。（翻攝自IG）

提到Cayla辣照門事件，鍾麗緹解釋Cayla不小心拍到同學的私密照片，並對外發布，造成同學和家人困擾與不安，她身為母親感到自責。她也替自己女兒緩頰，委婉說：「孩子還小，沒有意識到邊界問題，但這是我們作為父母教育和監護的不到位，責任完全在我們。我們已經第一時間刪除照片，認真跟孩子溝通，強調隱私和尊重的重要性，以後一定會更加謹慎」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中