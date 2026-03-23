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娛樂 最新消息

李孝亮雙重國籍未服役 王浩宇公開酸「有夠噁心」

國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮，坦承具雙重國籍也尚未服兵役。（資料照）國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮，坦承具雙重國籍也尚未服兵役。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨台北市中正萬華市議員擬參選人李孝亮風波不斷，日前甫因發言引發爭議，導致黨內檢舉，最終不予懲處，近日又被爆出具有加拿大雙重國籍，且尚未當兵。

電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇稍早在臉書發文譏酸李孝亮「有夠噁心」並怒斥：「李孝亮35歲還沒有當兵，是因為他有加拿大的國籍，如果現在放棄他就要立刻去當兵1年，直接錯過議員選舉。所以他現在根本不敢放棄，有夠可悲。」

台北市兵役局今（23）日受訪強調，李孝亮仍在當兵年齡範圍，依照舊法「僑民在台投資1000萬元」申請暫緩徵兵處理，然暫緩徵兵條件未消失。另外，李的居住時間確實超過1年。

兵役局同時提及李孝亮是用「僑民在台投資1000萬元」申請緩徵，雖然去年9月已將相關條款刪除，但因李孝亮是在修法前申請，法律不朔及既往，因此李孝亮還是不會收到兵單。兵役局也說，直到申請原因消失為止，也就是李孝亮撤除投資之前，兵役局都不會發兵單給他。

相關新聞：李孝亮雙重國籍未服役 蔣萬安：兵役局已說明 黨部有機制

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