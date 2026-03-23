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娛樂 最新消息

阿信開直播意外扒出 周渝民向工作人員下跪道歉

〔記者王靖惟／台北報導〕偶像男團F4中的言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信合體，組成團體「F✦FOREVER」並展開多場巡演活動，四人互動良好更被阿信稱為生死之交，近日阿信直播與歌迷互動時，竟突然爆出周渝民向工作人員下跪道歉的事蹟。

五月天阿信（右一）爆料周渝民（左一）「下跪事蹟」。（相信音樂提供）五月天阿信（右一）爆料周渝民（左一）「下跪事蹟」。（相信音樂提供）

阿信在後台開直播帶領粉絲參觀時，巧遇一名負責周渝民組的工作人員，於是阿信順勢向對方打探周渝民平常的工作態度，怎料，對方不只誇讚周渝民很嚴謹，還透露「仔仔會下跪向工作人員致歉」，一番話語讓阿信吃驚，直言「真的假的」。

周渝民發下豪語「每錯一次我就下跪一次」，隨即真的作勢下跪。（擷取自相信音樂IG）周渝民發下豪語「每錯一次我就下跪一次」，隨即真的作勢下跪。（擷取自相信音樂IG）

阿信表情難以置信，甚至開玩笑表示「我們五月天犯錯是不可能道歉的。」引發粉絲笑噴，但就在前幾天，相信音樂也曾在IG上發布周渝民在演唱會彩排的影片，影片中他發下豪語，表示「每錯一次我就下跪一次」，隨即竟真的在台上跪下，隨即阿信在直播中再度表示，周渝民在演唱新歌時，甚至將音調提高三個全音演唱，讓他忍不住笑問：「你頭殼壞掉嗎？」不解周渝民為何要為難自己，讓他不禁想問他到底在想什麼。

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