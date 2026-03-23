陽帆合唱江蕙超俊美！大港跨世代合作圈粉 陽婆婆90度鞠躬催淚

〔記者陳慧玲／台北報導〕「大港開唱」昨（22日）晚在高雄落幕，後續迴響仍很大，大港總會有讓人驚喜的跨界或跨世代合作，這次69歲的陽帆與人氣樂團怕胖團同台就圈粉很多年輕人，還有網友說，昨晚看到「陽婆婆」深深90度鞠躬竟然感動得想落淚。

江蕙（左）過去曾和陽帆合唱中文歌曲。（翻攝自YouTube）

陽帆的風趣幽默拉近和大港開唱現場年輕族群的距離，他先感謝閃靈林昶佐，現任台灣駐芬蘭代表，連續邀請他多年，今年終於有機會到大港開唱現場看看，還開玩笑說為什麼之前幾年都沒有來呢？因為價錢沒談攏，逗得台下大笑。看到怕胖團一喊話台下歌迷就全場跳起來，陽帆覺得很有意思，怕胖團團員則鼓勵他可以試試看，陽帆也真的學著樂團喊起來，果真全場歌迷也跳起來，讓他看了很開心。

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網友覺得年輕時的陽帆（右）好俊美。（翻攝自YouTube）

昨陽帆與怕胖團合唱他的代表歌曲《揚帆》，另提到以前也曾和江蕙合唱中文歌曲《一種感覺》，還說事後江蕙曾和周杰倫合唱這首歌，細查就是江蕙2008年首度在小巨蛋舉辦演唱會時，周董曾當她的壓軸嘉賓，當時唱完這首歌，周董還直呼好緊張。聽到陽帆提到這首《一種感覺》，也有網友找出早年他上電視和江蕙合唱的影片，大讚陽帆年輕時候好俊美。

陽婆婆（右二）和怕胖團開心合作，也圈粉年輕族群。（翻攝自IG）

怕胖團在大港開唱演出吸引滿滿人潮。（出日音樂提供）

陽帆昨除了在台上重現《分手擂台》逗趣橋段，最後也以「陽婆婆」身分再次登台，演出結束許多網友在社群分享影片，過去爸爸媽媽才知道的「陽婆婆」，這次重出江湖也讓年輕人感受到親切逗趣魅力。

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