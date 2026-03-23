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娛樂 電視

八點檔女星沙發激戰前夫「扣子當眾爆開」 死對頭撞見誤認抓姦現場

〔記者李紹綾／台北報導〕李沛綾在民視八點檔《豆腐媽媽》與飾演前夫的吳皓昇，於辦公室展開一場爭奪關鍵USB的生死鬥。沒想到兩男一女的激戰動作「太過火」，竟讓門外的未婚妻潘奕如誤以為兩人在上演火辣親密戲，一場女人間的復仇心計就此引爆。

吳皓昇（中）在《豆腐媽媽》與李沛綾（左）、潘奕如（右）上演三角關係。（民視提供）吳皓昇（中）在《豆腐媽媽》與李沛綾（左）、潘奕如（右）上演三角關係。（民視提供）

戲裡兩人從站著一路搶到沙發上，李沛綾的襯衫扣子更在拉扯中意外崩開。她笑稱，這場戲在外人眼中像是「浪漫壁咚」，實際上兩個人卻是在進行「沙發角力」。不過，她對老搭檔吳皓昇展現百分之百的信任：「吳皓昇是經驗老道的老屁股了！我們講好由他主導掙扎，我完全放手讓他發揮。要是換成沒經驗的對手，一定會NG到天荒地老。」

吳皓昇（中）在《豆腐媽媽》與李沛綾（左）、潘奕如（右）上演三角關係。（民視提供）吳皓昇（中）在《豆腐媽媽》與李沛綾（左）、潘奕如（右）上演三角關係。（民視提供）

吳皓昇則爆料，排戲時因為動作太過寫實，連導演都忍不住跳出來虧他：「欸王正豪（角色名），你看起來幹嘛這麼亢奮啊？」吳皓昇立刻發揮幽默本色秒回：「哎呀！都到這把年紀了，還有這種親密戲當然要好好把握一下啊！」瞬間引發全場大笑。但他隨即正經強調，雖然畫面上看起來壓得很緊，但全靠「視覺死角」營造逼真感，兩人身體其實完全沒有觸碰。

李沛綾（右起）、吳皓昇在《豆腐媽媽》於沙發搶奪關鍵USB，潘奕如撞見誤以為兩人在調情。（民視提供）李沛綾（右起）、吳皓昇在《豆腐媽媽》於沙發搶奪關鍵USB，潘奕如撞見誤以為兩人在調情。（民視提供）

李沛綾（右）、潘奕如（左）在《豆腐媽媽》為情敵關係。（民視提供）李沛綾（右）、潘奕如（左）在《豆腐媽媽》為情敵關係。（民視提供）

李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》於沙發搶奪關鍵USB。（民視提供）李沛綾、吳皓昇在《豆腐媽媽》於沙發搶奪關鍵USB。（民視提供）

聊到動作戲，吳皓昇自封是「打人與被打專門科」。先前他在劇中看到女兒王晴與吳政澔的親吻拍立得，發怒狠踹吳政澔兩腳外加三個巴掌，力道之大讓觀眾驚呼：「看起來超痛！」吳皓昇分享專業祕訣，拍戲追求的是視覺上的力道與速度，實際上被打的人根本沒感覺，這就是演員的保護機制。他派定心丸表示：「就像這次跟李沛綾這場戲也是一樣，看起來她受盡委屈被欺負，其實都是很安全的！」

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