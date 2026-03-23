王傳一5個月只回家10天 女兒「親電視」思父...淚揭演藝圈辛酸

王傳一（左）、朱德剛首度跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一、相聲大師朱德剛攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，新竹場於上週末圓滿落幕。新竹是客家族群重要聚落，王傳一開場特別以客語向觀眾問候，熟悉的語言一出口，立刻引起熱烈掌聲與共鳴，瞬間拉近與鄉親的距離。

王傳一（左）、朱德剛（右）首度跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

王傳一在《壹加一剛好比三小》提到曾因為拍5個月僅回家10天，年幼的女兒對著電視機裡爸爸的照片親吻。（嚞娛樂提供）

新竹對王傳一而言，意義格外深厚，他大學就讀交通大學，當兵於湖口砲兵連隊服役，婚後也選擇在此定居，人生重要階段都與這座城市緊密相連。此次帶著人生首次嘗試相聲脫口秀回到新竹演出，也讓他直言：「這座城市參與了我大半輩子，去年正式把戶口遷到新竹，這裡已經是我的家。」

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朱德剛（左起）、王傳一、海裕芬在《壹加一剛好比三小》重新演繹《西遊記》經典情節。（嚞娛樂提供）

朱德剛（右）在《壹加一剛好比三小》與徒弟劉毓謙（左）聯袂獻上傳統精彩橋段。（嚞娛樂提供）

王傳一在段子中感性分享演藝的心路歷程，並特別提到一段最揪心的往事，曾有長達5個月的拍戲期，他僅能回家十天，年幼的女兒因為太過思念，竟然對著電視機裡爸爸的照片親吻。特別的是，這場在新竹的演出，王傳一的妻女也現身台下應援。

王傳一（右）在《壹加一剛好比三小》情緒潰堤，讓朱德剛（左）差點難以接招。（嚞娛樂提供）

王傳一在《壹加一剛好比三小》提起心疼女兒長年沒有爸爸陪伴，忍不住淚崩。（嚞娛樂提供）

或許是感受到家人近在咫尺的溫暖，過去巡演場次都能理性演出的王傳一，在講到女兒親吻電視那一幕時，情緒瞬間潰堤，在台上激動哽咽，一度感觸深到說不出話來。相較於前面幾場演出的鎮定，新竹場這份真情流露坐在台下的老婆、女兒也大喊：「爸爸加油！」讓不少觀眾也跟著紅了眼眶，隨即贏得滿場掌聲為他加油打氣。

王傳一（右）在《壹加一剛好比三小》情緒潰堤，讓朱德剛（左）差點難以接招。（嚞娛樂提供）

海裕芬（中）擔任《壹加一剛好比三小》新竹場嘉賓，開心接受王傳一（右）、朱德剛（左）獻花。（嚞娛樂提供）

限定嘉賓海裕芬的登場，是節目的另一大高潮。她與王傳一從出道時因為娛樂新聞結識，累積深厚情誼。此次同台，海裕芬完全拋開形象、毫無包袱的演出嗨翻觀眾，她更在台上驚嘆，新竹場是她見過最熱情的觀眾，從開始到結束笑聲掌聲沒有間斷過，現場互動的高熱度也讓演出火花不斷。

朱德剛（左起）、海裕芬、王傳一、劉毓謙《壹加一剛好比三小》謝幕。（嚞娛樂提供）

海裕芬（左）擔任《壹加一剛好比三小》新竹場嘉賓，與王傳一（右）火花四射。（嚞娛樂提供）

另一靈魂人物朱德剛，則以深厚相聲功底穩住節奏，透過語言鋪陳讓笑點層層推進。巡演期間，他亦回到家鄉花蓮推廣相聲藝術。此外，朱德剛就讀清華大學的徒弟劉毓謙也登台演出，為傳統相聲注入年輕能量，展現表演藝術的世代傳承。

海裕芬（左）擔任《壹加一剛好比三小》新竹場嘉賓，與朱德剛（右）重新演繹《西遊記》經典情節。（嚞娛樂提供）

海裕芬（左）擔任《壹加一剛好比三小》新竹場嘉賓，與朱德剛（右）重新演繹《西遊記》經典情節。（嚞娛樂提供）

海裕芬（左）擔任《壹加一剛好比三小》新竹場嘉賓。（嚞娛樂提供）

隨著巡演進入倒數階段，最終場將於4月25日在高雄登場，並由陳漢典強勢接棒擔任限定嘉賓。不同於新竹場的情感交織，高雄最終場將迎來全新組合，預期跨界混搭笑果噴發。

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