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娛樂 電視

寇乃馨揭分手最荒謬理由 出錢幫黃國倫辦演唱會被看衰

〔記者林欣穎／台北報導〕寇乃馨近期擔任中天綜合台《綜藝OK啦》來賓，分享遇過的荒謬分手理由，「我碰過好幾任，在分手時跟我說『我不喜歡妳賺得比我多』，或說『我不喜歡人家說我是寇乃馨的男友』，最氣的是有個男生在分手時說：『妳自己能過得很好，但她（小三）很需要我，她沒有我活不下去』。」

寇乃馨直呼黃國倫是她歷任男友中，真的敢把我娶回家的，但她也提到黃國倫確實常說她太強勢：「他覺得我態度不好，講話聽起來永遠像在說他是個笨蛋，我說『大哥，全世界的人你去問問，他們會不會覺得我崇拜你崇拜得要死』？」同場來賓張立東聽完也表示能理解黃國倫的感受，認為寇乃馨氣場強到讓人會害怕：「乃馨姐真的像個太后，開錄前，她只是問我等一下要去哪錄影，我馬上老實交代，很像我做錯事，她在質詢我。」

寇乃馨分享過去遇到的荒謬分手理由。（中天電視提供）寇乃馨分享過去遇到的荒謬分手理由。（中天電視提供）

寇乃馨覺得女生一定要有能力才不會受委屈：「我有個姊妹淘，夫妻倆都是明星，老公有很多紅粉知己，還會帶回家作客、介紹給老婆當姊妹，誇張的是後來她們根本是共侍一夫的狀態，直到她自己事業做起來後才離婚，所以當女人能餵飽自己時，甚至可以選擇男人。」

她也提到自己除了有能力買喜歡的東西之外，還能支持另一半的事業：「當年很多人阻止、吐槽我幫黃國倫辦鳥巢，因為我把所有存款都投進去，但我高興讓我愛的人完成他的夢想，有問題嗎？還有我用鳥巢做廣告，黃國倫接下來的商演費怎麼可能不漲？而且都是進我的口袋。」她強調，給予幫助有前提：「一定要先確認你們的愛情，因為怕他好了以後變『陳世美』，另外你投資的男人要有實力，如果他未來會後勢看漲，那你在前方幫他一點會怎樣嗎？」

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