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娛樂 最新消息

作家小彤罹癌化療首搭郵輪 遇直升機醫療救援

小彤經由主治醫師同意，與老公在上週順利開啟海上郵輪之旅。（翻攝自小彤臉書）小彤經由主治醫師同意，與老公在上週順利開啟海上郵輪之旅。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名兩性作家小彤前年被診斷罹患胰臟癌，經過12次化療抗癌成功，今（23）日上午在臉書發文透露罹癌後第一次搭乘郵輪，也首次親身遇見同船旅客啟動直升機醫療救援。

其實小彤現在已經平安返家，回憶昨晚9點還在船上的她聽到郵輪廣播：「因應旅客醫療需求，半夜一點將有直升機降落，嚴格要求旅客不要停滯房間陽台，以免氣流不穩造成危險。」凌晨1點，小彤隱約聽到頂樓有螺旋槳擺動聲音，以及機上斷斷續續廣播，一直到午夜2點。

小彤想起以前每年會有數次搭郵輪旅遊，罹癌後只敢做陸地旅行，擔心突然生病或發燒，醫療救援不易。這次，小彤是經由主治醫師同意，與老公在上週順利開啟海上之旅，分享行前不只備妥退燒藥+感冒藥+胃藥，老公還特意找了有郵輪直升機醫療救助的旅行平安保險，她說：「就算支付得起直升機救援費用，該保的險還是不能少。」

旅途中，小彤一路忐忑，直到昨天最後一天正準備鬆口氣，得知同船旅客需要緊急救援，透過發文，她衷心祈願那位旅客有驚無險，一切安好，而她也已平安返家。

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