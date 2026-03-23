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娛樂 日韓

說好的26萬呢？BTS光化門只來4萬粉絲 韓媒仍讚：新時代開始

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團上週六21日光化門演唱會落幕，從人數爭議、交通管制，到「是否擾民」的批評聲浪，吵到最後一刻。不過韓媒《朝鮮日報》仍給予肯定，表示BTS用一場舞台狠狠回應這不只是演唱會，是一個新時代的開始。

韓媒原本預估26萬人潮，實際現場僅約4萬多人，數字一出立刻被放大檢視，甚至有人質疑：「動員這麼多資源值得嗎？」連BTS自己都出面道歉。RM低頭致意，V則用一句「請多多喜歡我們」試圖緩和氣氛。

BTS上週六光化門回歸演出完美落幕。（Netflix提供）BTS上週六光化門回歸演出完美落幕。（Netflix提供）

但當音樂響起，風向開始逆轉。鐘聲敲下，國寶級「聖德大王神鐘」的共鳴在光化門迴盪，新專輯《阿里郎》旋律結合國樂與現代舞台，瞬間把現場變成一場文化級展演。

新專輯《阿里郎》首日銷量衝破398萬張，Spotify全球榜直接登頂，14首歌全數上榜，連BTS的演出直播Netflix都被攻佔，在全球80國拿下第一。

外媒幾乎一致好評，直誇「這是韓國軟實力的最強輸出。」於是部分網友聲音開始轉向：「一場演出，讓世界再次看見韓國，還需要用人數定義成功嗎？」也有人直說：「BTS 2.0已正式開局。」

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