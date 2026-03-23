小鍾楚紅子宮頸癌復發  1年2度開刀保命

夏若妍有「小鍾楚紅」稱號，去年初不幸確診子宮頸癌零期。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕36歲台灣巴拉圭混血女星夏若妍有「小鍾楚紅」稱號，去年初不幸確診子宮頸癌零期，經歷艱難的手術過程，原以為能一勞永逸，卻在未滿1年，近日再度住院進行第2次手術。

夏若妍擁有深邃五官和甜美笑容，因外型酷似鍾楚紅而聞名，2025年初對外透露確診子宮頸癌零期，港媒報導，她立即接受子宮頸錐切手術。術前，她曾含淚拍攝影片，坦言害怕可能無法保住子宮，情緒一度崩潰，手術後的情況更讓她備受打擊，不僅出血長達2個月，生理期也大亂。

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今年2月26日，夏若妍無奈發文透露檢查報告再度出現異常，必須進行第二次手術。不過，相較於第一次的徬徨無助，夏若妍這次顯得冷靜許多，她表示這次沒有只聽從一位醫生建議，而是諮詢多方專業意見，找到讓自己安心的醫生後才做決定。

幸運的是，第二次手術後的恢復過程順利許多，出血量明顯減少，生理週期也回復正常，夏若妍感嘆：「找對醫生至關重要。」

近日夏若妍再度更新近況，表示身體已完全沒有出血，並開始進行輕度運動，坦言這回心境與第一次截然不同，少了許多緊張與徬徨，更懂得如何調整身體的節奏，同時以過來人的身份，大方分享術後的護理心得，例如多補充蛋白質、吃原型食物，並避免生冷及促進血液循環的食物。

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