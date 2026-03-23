自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小鍾楚紅子宮頸癌復發  1年2度開刀保命

夏若妍有「小鍾楚紅」稱號，去年初不幸確診子宮頸癌零期。（香港星島日報）夏若妍有「小鍾楚紅」稱號，去年初不幸確診子宮頸癌零期。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕36歲台灣巴拉圭混血女星夏若妍有「小鍾楚紅」稱號，去年初不幸確診子宮頸癌零期，經歷艱難的手術過程，原以為能一勞永逸，卻在未滿1年，近日再度住院進行第2次手術。

夏若妍擁有深邃五官和甜美笑容，因外型酷似鍾楚紅而聞名，2025年初對外透露確診子宮頸癌零期，港媒報導，她立即接受子宮頸錐切手術。術前，她曾含淚拍攝影片，坦言害怕可能無法保住子宮，情緒一度崩潰，手術後的情況更讓她備受打擊，不僅出血長達2個月，生理期也大亂。

今年2月26日，夏若妍無奈發文透露檢查報告再度出現異常，必須進行第二次手術。不過，相較於第一次的徬徨無助，夏若妍這次顯得冷靜許多，她表示這次沒有只聽從一位醫生建議，而是諮詢多方專業意見，找到讓自己安心的醫生後才做決定。

幸運的是，第二次手術後的恢復過程順利許多，出血量明顯減少，生理週期也回復正常，夏若妍感嘆：「找對醫生至關重要。」

近日夏若妍再度更新近況，表示身體已完全沒有出血，並開始進行輕度運動，坦言這回心境與第一次截然不同，少了許多緊張與徬徨，更懂得如何調整身體的節奏，同時以過來人的身份，大方分享術後的護理心得，例如多補充蛋白質、吃原型食物，並避免生冷及促進血液循環的食物。

相關新聞：健康網》夏若妍兩度動刀仍心慌！ 子宮頸錐切術一次看懂

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中