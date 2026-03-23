Summer護蕭敬騰「回家論」 反問「你出門不回家？」遭酸爆

蕭敬騰認同爭議再掀戰，Summer正面對決網友。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王蕭敬騰近年事業重心移往中國，自2022年登上春晚喊話台灣人「有機會回自己家看一看」後，認同爭議始終揮之不去。近日，蕭敬騰的妻子兼經紀人Summer（林有慧）在Threads發文開放提問，原本意在互動，未料留言區淪為大型「戰場」。

Summer發文表示自己是從事藝人經紀超過20年的資深專業人士，歡迎網友發問且「範圍不限」，大批網友湧入留言區翻舊帳，針對老蕭過往的「中國觀眾」自稱與「黃河長江滋養」論點開砲，更有人諷刺問道：「黃河水很好喝對吧？」Summer直接以台語諧音冷回：「哩泠跨埋（你喝看看）」，火藥味十足。

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蕭敬騰「回家論」遭網緊咬，Summer Threads互動回爭議。（翻攝自Threads）

有網友也犀利提問「是什麼樣的情勢評估，讓老蕭必須講出『多回家看看』」，Summer對此反問「你出門不回家？」一席話再遭網友超酸回擊「我家又不在中國」、「笑死，誰出門以後會把別人家當作自己家？」、「中國人的家門會被焊死出不來」、「Summer真的是護夫心切 講得很好 以後不要講了」

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