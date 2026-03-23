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娛樂 最新消息

好想洗澡洗頭！「十元」陳詩媛當媽首發聲

陳詩媛當媽後在今天凌晨透過臉書首發聲，曬出一家三口照片。（翻攝自陳詩媛臉書）陳詩媛當媽後在今天凌晨透過臉書首發聲，曬出一家三口照片。（翻攝自陳詩媛臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣羽球奧運金牌選手王齊麟迎來人生重要新篇章，他與妻子「十元」陳詩媛去年登記結婚，20日傳來喜訊，夫妻倆順利迎來兒子誕生，正式升格新手爸媽。

十元當媽後，今（23）日凌晨在臉書首發聲，坦言一切都恍恍惚惚的，好想洗澡洗頭，她說：「突然之間，也不知道自己該做什麼還好身邊有好多可靠的人陪著我。」

十元接著說，很害羞地跟兒子見面說了一句「嗨」，表示爸爸王齊麟現在最常說的2句話「你慢一點」、「我兒子好可愛」，謝謝兒子帶給2人一個充實又精彩的週末。而王齊麟則分享父子合照，只見他戴著藍色網帽與口罩、身穿防護衣，小心翼翼抱著剛出生的寶寶，兒子被白色包巾包裹，模樣稚嫩可愛，畫面充滿溫馨與幸福氛圍。

王齊麟也以幽默又感性的語氣寫下：「嗨兒子，我們終於見面了。」笑說兒子出世當天中午還悠閒吃著披薩，沒想到十元下午產檢時兒子就迫不及待報到，「連出生的日子都要自己選，很有個性喔！」更巧的是，寶寶出生當天20日正逢土地公生日，讓王齊麟直呼「很會挑日子」。

相關新聞：王齊麟升格當爸！兒子Rally報到 甜喊：我們終於見面了

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