（影音）比坐牢還可怕！ 晚安小雞返國首支影片曝光

晚安小雞在柬埔寨刑滿出獄遣返回台，因涉毀損案交由新北市金山分局製作筆錄，20日移送士林地檢署複訊後限制住居。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「晚安小雞」陳能釧以製造網路流量，在柬埔寨捏造被綁架情節，遭當地警方逮捕被判處2年監禁，19日返國後因涉毀損案，被依通緝犯身分逮捕，最後無保請回，昨（22）日晚他曬出最新動態影片受高度關注。

晚安小雞公開最新影片激動留言：「剛剛小雞遇到無照駕駛的年輕人…不講理，怎麼處理？」打開影片後才發現，是2個小孩在遊樂場騎乘遊戲版的重型機車，晚安小雞隨後也在發文底下哀怨說：「照顧一整天的小孩，快虛脫了，才照顧一天我就感覺佛祖降臨。」

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最後晚安小雞更哭喊：「操灰搭陪小孩玩一天，比坐牢還可怕。」

晚安小雞21日開記者會說明2年牢獄生活，透露自己被關時想花錢求援，結果慘遭詐騙1300萬內幕。記者會中，他2度起立鞠躬，針對2年前的造假事件向社會大眾致歉，坦承前往柬埔寨是為了流量，但稱整起事件並非他主動策劃，而是受一名叫做「Selina」大老闆慫恿。

此外，晚安小雞也說明過去曾和對方配合販售商品，這次對方以「柬埔寨現在很亂是好題材」為由，慫恿他拍攝被綁架內容，甚至宣稱有泰國皇室背景能保他平安，他才決定冒險，沒想到卻因此身陷囹圄。

相關影片：（影片來源：晚安小雞臉書，如遭移除敬請見諒）

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