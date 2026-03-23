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娛樂 最新消息

嘻小瓜朝聖TWICE鬧烏龍！ 誤拿「鳳梨酥」應援網友笑翻

嘻小瓜要帶TWICE手燈，結果帶到整盒鳳梨酥。（翻攝Threads）嘻小瓜要帶TWICE手燈，結果帶到整盒鳳梨酥。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE本月20日起一連三天登上台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》演唱會，吸引大批粉絲與藝人好友到場力挺。其中，舞蹈老師嘻小瓜，更連續兩天現身應援，不過首日卻意外鬧出一場「超荒謬烏龍」，笑翻全網。

嘻小瓜日前在社群分享朝聖演唱會的影片，他站在貼有子瑜海報的柱子前，原本滿心期待入場應援，沒想到卻發現自己竟然把應援手燈「帶錯」，誤拿成一整盒鳳梨酥。他在鏡頭前哭笑不得表示：「我今天以為我帶了應援棒出門，然後就沒有檢查，結果帶到鳳梨酥。」畫面中他打開白色盒子，裡頭裝滿鳳梨酥，讓一旁友人當場笑翻。

嘻小瓜要帶TWICE手燈，結果帶到整盒鳳梨酥。（翻攝Threads）嘻小瓜要帶TWICE手燈，結果帶到整盒鳳梨酥。（翻攝Threads）

網友也紛紛留言笑稱「這跟子瑜沒票進快閃店一樣好笑」「看演唱會還能補充熱量」、「應援到一半不會低血糖」、「唯一吃飽離場的人」，甚至有人虧「乾脆送給子瑜當伴手禮」，幽默互動掀起討論。

除了搞笑橋段外，嘻小瓜與子瑜的深厚情誼也再次受到關注。兩人從子瑜赴韓發展前便建立師生關係，至今已超過10年，雖然彼此各自忙碌，仍維持穩定聯繫。過去子瑜生日時，還曾親筆寫下「TO小瓜老師」送上禮物，而嘻小瓜也經常在對方推出新作品時公開支持。

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