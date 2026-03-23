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娛樂 最新消息

張婧儀紅毯「塑膠袋」爆紅！被誤傳5.7萬名牌包 真相曝光掀反轉

張婧儀手提一個黃色塑膠袋，其實是去年北京電影節宣傳電影的道具。（翻攝IG）張婧儀手提一個黃色塑膠袋，其實是去年北京電影節宣傳電影的道具。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星張婧儀近日因一張紅毯照再度引發熱議，她手提一個看似普通的黃色塑膠袋亮相，畫面在社群平台Threads瘋傳，更被網友製作成梗圖，誤指該塑膠袋是法國精品Balenciaga（巴黎世家）推出的高價包款，標價高達1790美元（約新台幣5.7萬元），讓不少人看傻眼。

該梗圖將張婧儀的紅毯照片與品牌商品圖拼接在一起，製造「塑膠袋變精品」的錯覺，引發大量討論。許多網友信以為真，紛紛留言吐槽「看不懂時尚」、「家裡就有同款」、「設計師是不是在開玩笑」，甚至有人戲稱「原來人人都是名牌包富翁」，話題迅速延燒。

不過這張照片其實出自去年的北京電影節，張婧儀當時手中的黃色塑膠袋，並非任何精品品牌商品，而是她主演電影《獨一無二》中的重要道具。她刻意將其帶上紅毯，除了呼應角色設定，也藉此傳達環保理念，以不同於傳統華麗造型的方式吸引關注。

沒想到相隔近一年，這組照片被重新翻出並經過移花接木加工，成為誤導性的梗圖，導致不少網友誤信為真。

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