台灣總統直選30年 陳沂發聲感念前總統李登輝

網紅陳沂。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22日是台灣總統直選30年，網紅陳沂昨晚深夜在臉書發文提及台北101董事長賈永婕公開一篇文感念已故前總統李登輝，說從小被教育要討厭李登輝跟民進黨，去留學時甚至做了一篇報告說李登輝是惡魔，因為他會讓我們陷入戰爭。

陳沂在發文中表示，後來賈永婕結婚，老公全家都很支持李登輝，才知道自己過去有太多被灌輸的意識形態，而陳沂說她以前罵國民黨，很多人把她貼上深綠標籤，「現在我罵民進黨，又變成藍白跟中共同路人。」

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1996年3月23日台灣完成第一次總統直選，李登輝高票當選，於520宣誓就職後發表就職演說。（中央社資料照）

然而，陳沂表示自己公開表態過很多次，「如果要說我的政治立場，就是支持李登輝，他在我心目中，是真正的民主之父，沒有他就沒有今天台灣的民主自由；是他完成解嚴後重大的推動，引領著台灣一步步邁向民主國家，明明可以跟蔣家一樣搞個李氏王朝，但他讓總統直選，還政於民。可以讓國民黨繼續一黨獨大，他卻默默扶植民進黨，形成政黨政治互相制衡。」

陳沂接著說，儘管李登輝被說是黑金政治，但水至清則無魚，政治的本質就是分贓，看怎麼分得大家都滿意舒服而已，並稱李登輝有權謀有智慧又能隱忍，「要成就的從來都不是一己私慾，是一個民主自由法治的台灣。」

最後陳沂表示，如果說台灣有偉人，那個人就是李登輝，「如果他還在，一定不會想看到台灣變成這樣.....是因為李登輝，他夢想中的台灣，需要我們後人好好為他守護。」

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