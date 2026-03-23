李孝亮爆雙重國籍、閃兵爭議 名嘴怒斥根本選不上

國民黨台北市中正、萬華區議員擬參選人李孝亮。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮今被爆具加拿大雙重國籍，且35歲了卻還沒當兵。他雖未出面受訪，但有在臉書發文坦承雙重國籍，並以「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」取得緩徵身分，強調「會以負責任、誠實的態度面對」，依法妥善處理；但對於取得加拿大國籍的時間點、緩徵條件與有無收到兵單，以及所謂「負責態度」具體內容等問題，皆未回應，仍待釋疑。

電視名嘴、公民教師黃益中22日晚間在臉書發文痛批李孝亮，認為李孝亮本來就選不上，他也不想幫這種人在藍營增加同情票，但透過發文真的呼籲「最愛護中華民國」的藍營朋友看清楚，「這位雙重國籍大少爺，已經準備好選上議員才願意放棄加拿大籍，然後再以議員之尊去服兵役。」

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黃益中不滿怒嗆：「那我們這些按時間服完兵役的，是什麼很X的人嗎？」

李孝亮昨表示擁有中華民國與加拿大雙重國籍，是過去長期留學與海外生活過程中，依照當地相關規定取得，已主動向加拿大駐台代表處（應為加拿大駐台北貿易辦事處）了解放棄國籍的相關程序，也會依照我國與加國法律、相關機關規範，妥善處理雙重國籍。另據「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」取得緩徵身分，絕無使用不法方式規避兵役問題，也沒任何模糊空間。

但面對何時取得加拿大國籍、何時返台、入境是否使用加拿大護照與緩徵條件，即便有緩徵，但法令規定居住超過183天應會辦理徵兵，罷免期間從向中選會遞交提議書至今已超過400天，期間有無離開過台灣，以及有無收到兵單、所謂「負責態度」具體內容等問題，李孝亮僅表示以臉書聲明為主。

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