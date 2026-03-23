李翊君飄仙氣唱《雨蝶》 康康突爆「颱風天被邀過夜」

〔記者李紹綾／台北報導〕由胡瓜領軍歐漢聲、康康主辦的「鑽石舞台之夜」昨（22日）圓滿落幕。「傳唱天后」李翊君擔任嘉賓，出道近 40 年的她，身穿浪漫長裙仙氣登場，一連串瓊瑤劇經典曲《婉君》、《雪珂》、《青青河邊草》、《庭院深深》讓台下觀眾重回當年追劇時光，掀起一陣回憶殺。

《鑽石舞台之夜》演唱會，李翊君。（記者胡舜翔攝）

李翊君這次特別邀來實力派新秀鍾采穎合唱經典電視劇《還珠格格》的主題曲《雨蝶》，看著新生代的好表現，她欣慰直呼：「後生可畏。」

請繼續往下閱讀...

談到近期再度翻紅的代表作《諾言》，李翊君感性表示：「歌曲再度受到大家重視，感恩自己的好歌被大家回溫。」

不過，感人的氣氛總會被康康打破，他回憶1997年第一次錄《龍兄虎弟》，當時和李翊君合唱的歌就是《諾言》，錄影結束已沒有車可回高雄，加上當天還遇上颱風，孔鏘得知後說：「少年仔！不嫌棄就來我家過夜。」康康認為，「演藝圈是大染缸」，他不忘自嘲：「連我這種長相他也想要？結果到他家，他就叫我去洗澡…那天晚上就沒事。」

其實李翊君會搭上這台「鑽石列車」，全是為了支持胡瓜的公益理念，她敬佩說：「這個秀讓我最佩服的是瓜哥完全取之於社會用之於社會，把我們的演出收入都轉換成公益，幫助很多更需要幫助的人，很開心他再次邀請我、帶著我一起做好事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法