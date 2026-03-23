《極限返航》北美飆創今年最高開片成績！全球首週賣破1.4億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由萊恩葛斯林主演的科幻鉅作《極限返航》上週末（3月20至22日）在北美票房大收8050萬美金（約台幣25.79億元），為亞馬遜米高梅影業帶來急需的院線勝利，不僅成為該公司史上最高開片成績，也成為今年目前最高開片成績，靠著優異的評價與良好口碑遠超越原先預估的6500萬美金（約台幣20.82億元）。

萊恩葛斯林主演並擔任《極限返航》製片，電影在北美及全球票房開紅盤。（索尼影業提供）

《極限返航》在北美以外的海外市場同樣表現亮眼，來自82個市場共收6040萬美金（約台幣19.35億元），讓全球開片票房突破1.409億美金（約台幣45.14億元）。亞馬遜米高梅發行主管凱文威爾森表示：「我們對《極限返航》充滿信心，很顯然觀眾也是如此。電影院裡的氛圍、觀眾評分以及口碑傳播，都證明了這部電影確實達成了我們的期待。」

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該片也是疫情後第三部海外開片突破5000萬美金（約台幣16.02億元）的非續集、非系列電影，前兩部作品分別為《奧本海默》及《F1電影》，高規格影廳也推升票房，其中IMAX就貢獻了全球2760萬美金（約台幣8.84億元）。同時，電影也叫好又叫座，在爛番茄影評網獲得95%的新鮮度好評，代表觀眾的爆米花指數也有96%，並在CinemaScore的民調中拿下「A」評分。

IMAX執行長瑞奇蓋爾方德表示：「《極限返航》是一部極為優秀的電影，而亞馬遜米高梅也進行了出色的宣傳策略，大量運用IMAX作為全球上映平台。自早期紀錄片以來，IMAX與太空題材一直有深厚連結，而本片對宇宙的壯麗呈現堪稱頂尖，絕對值得在IMAX觀賞。」《極限返航》已在台上映。

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