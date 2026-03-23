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娛樂 音樂

丁噹單身多年突被人夫親吻 還拱他脫掉

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹單身多年，現在對感情不強求，一個人的生活也很充實，不過近日她卻被人夫公然親吻，丁噹還大膽拱對方脫掉，露出結實雙臂。

丁噹「夜遊」巡演已到許多城市進行，4月中將到高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）丁噹「夜遊」巡演已到許多城市進行，4月中將到高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

原來這位人夫是丁噹的「固定朋友」，也就是Energy成員「阿弟」蕭景鴻，最近丁噹到成都舉辦「夜遊」演唱會，再次邀請阿弟當嘉賓合唱《可以是朋友》，配合歌曲氣氛，阿弟還在台上親吻丁噹的手，另外丁噹自己也首唱新歌《最痛的遺憾》，都讓歌迷聽得感動。

丁噹（左）和阿弟合唱，配合歌曲情境還被吻手。（相信音樂提供）丁噹（左）和阿弟合唱，配合歌曲情境還被吻手。（相信音樂提供）

阿弟演唱會上秀出精壯手臂。（相信音樂提供）阿弟演唱會上秀出精壯手臂。（相信音樂提供）

丁噹也分享她看到了一對情侶的故事深受感動，並邀請他們到場觀賞演唱會，這位女孩曾罹患癌症，在過程中受到許多善心人士的無私幫助，康復後兩人決定將這份愛延續，在醫院附近設立愛心小屋，提供患者免費住宿與餐食，成為陪伴他人的溫暖據點，為許多家庭減輕壓力。丁噹感性表示：「謝謝你們把自己的經歷轉化為力量為更多人服務，真的非常感動。想當面對你們說，你們很棒，謝謝你們。」她也特別獻唱《親人》送給這對充滿愛心的情侶。此外，4月18日丁噹將在高雄巨蛋開唱，購票可洽拓元售票系統。

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