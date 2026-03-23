中職開季爆騷擾！林岱縈遭「強握數秒不放」 沉痛發聲

林岱縈遭男粉強抓手，呼籲尊重彼此界線。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中華職棒開季宣傳活動驚傳騷擾事件，樂天女孩人氣成員林岱縈（岱縈）日前南下出席活動時，遭一名戴眼鏡的男子強握右手不放，畫面曝光後引發外界譁然。沉澱後，林岱縈發表聲明，坦言當下感到極度不舒服與驚嚇，並強調「基本的界線已被逾越」。

據悉，林岱縈當時正親切與沿途粉絲擊掌，不料該名男子在接觸瞬間突然變換動作，由擊掌轉為緊緊握住她的右手，時間長達數秒。林岱縈在聲明中還原現場情況，指出事發突然且活動正在進行，儘管她當下嘗試將手抽離，卻仍持續被對方緊握，讓她感到極大不安，並在第一時間向身邊工作人員反映，請大家多加留意。

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遭男粉絲強行抓手！林岱縈首發聲，明確感受到界線被逾越。（翻攝自Threads）

林岱縈表示，雖然明白粉絲的熱情與支持，但任何形式的接觸都應建立在「彼此尊重」與「雙方同意」的基礎之上。她沉痛地呼籲，不該讓熱情演變成對他人的不適與騷擾，希望每個人都能重視並理解彼此的感受。她也強調未來在各種活動場合，粉絲應遵守基本規範，共同保護彼此界線，拒絕任何侵犯身體自主權的行為。

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