周董被「周董」了？康康神解釋周杰倫新專輯內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕由胡瓜領軍歐漢聲、康康主辦的「鑽石舞台之夜」昨（22日）圓滿落幕。壓軸嘉賓蕭敬騰誠意十足，剛從海外拍完真人秀返台，4天僅睡10小時。胡瓜笑虧蕭敬騰進入彌留狀態，「所以才會這麼嗨」，康康則說：「還是不要太紅，普通紅就好，不然都不能睡覺。」

蕭敬騰在台上清唱康康的《或許你是對的》，讓原唱康康聽完心服口服，打趣說：「再次證明唱得比原唱好。」兩人在後台即興合唱，宏亮的和音讓胡瓜驚訝到「張大嘴巴」，康康也致謝蕭敬騰：「很棒，謝謝你唱我的歌。」

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2026鑽石舞台之夜演唱會，左起歐漢聲、蕭敬騰、胡瓜、康康。（記者潘少棠攝）

康康台上分享穿白褲透出黑內褲的尷尬往事，笑說內褲脫掉也是黑黑一片，蕭敬騰形容是「挪威森林」。康康在後台大笑：「他負責好好唱歌就好，搞笑讓我們來，沒想到還跟我講起相聲！」 甚至還敲碗蕭敬騰至大巨蛋開唱，蕭敬騰也大方回：「我很想，一直都很想，我去聽過演唱會，那是一個夢幻的場地，有機會一定會。」一旁的胡瓜立刻自薦：「別忘了我們，需要插科打諢什麼的，一報還一報嘛，要報恩啦！」蕭敬騰也回：「沒問題。」

周杰倫即將發新專輯。（杰威爾提供）

蕭敬騰的好友「周董」周杰倫即將發新專輯，被問是否已搶先聽過，他表示沒有，一旁的康康再度搶答：「周董以前是我們『憲憲家族』，他本來要拿給我們聽，是他老闆楊峻榮來『周董』（阻擋的台語）。」大玩諧音梗，讓眾人大笑。

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