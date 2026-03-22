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45歲阿嬌戒酒1年驚人體態曝光！親揭「呼吸都會胖」體質

阿嬌分享減重心法。（翻攝自小紅書）阿嬌分享減重心法。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲Twins成員「阿嬌」鍾欣潼出道以來，因為零死角美顏被封「顏值天花板」，但是體重卻起起伏伏，常因為代謝問題而爆肥，去年她透露，因為手抖問題而戒酒超過一年，大大改善了健康，也重拾了4字頭的體重，近期她更分享了三個減重的秘訣。

阿嬌是易胖體質。（翻攝自小紅書）阿嬌是易胖體質。（翻攝自小紅書）

阿嬌坦言自己屬於「易胖體質」、「呼吸都會胖」，多年下來終於找到適合自己的方法，首先她會靠點外送控制熱量，不把自己餓著，但是吃到8分飽就停，並將主食的份量減半，以「肉吃夠、菜加倍」的原則進食。第二她會改喝無糖飲料，也會自製「黃瓜掉秤水」，用黃瓜、蘋果與椰子水打成果汁，因為清爽解膩，會不知不覺喝掉許多水。

阿嬌分享減重心法。（翻攝自小紅書）阿嬌分享減重心法。（翻攝自小紅書）

最後則是阿嬌口中最能解饞的抑制食慾法，一是蘋果醋加水，利用酸味降低想吃東西的慾望，二是「刷牙」，阿嬌直言：「這個很邪修（作弊），但真的很有用！」刷完牙嘴巴會進入收工模式，因為嫌麻煩不想再吃東西。阿嬌也提醒減重絕對不能焦慮，能夠長期堅持，才能真正和體重和平相處。

阿嬌以刷牙抑制食慾。（翻攝自小紅書）阿嬌以刷牙抑制食慾。（翻攝自小紅書）

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