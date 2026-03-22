消失多年「陽婆婆」現身全場暴動啦！怕胖團鬧不合上演分手擂台

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「2026大港開唱」今（22日）第二天節目依然帶給歌迷無限驚喜，在夕陽之下，69歲的陽帆出現在怕胖團的舞台上同台高歌《揚帆》，剛好呼應歌詞「夕陽希望你與我同航」，他笑說女兒安吉也來現場，本來很感動女兒來支持他，結果安吉說是要來看怕胖團，陽帆笑說：「當場想叫計程車把她送走。」

陽帆（左二）和怕胖團一起在大港開唱演出，逗樂粉絲。（出日音樂提供）

今晚怕胖團帶來《孤單北半球》、《我沒有用，沒辦法給你想要的生活》等歌迷愛歌，嘉賓陽帆出場則一起高唱自己的代表作《揚帆》，陽帆也談到，當年他第一次上節目就是上小燕姐的節目，當時張小燕介紹他要唱這首歌是《揚帆》，還說：「接下來介紹一位藝人，藝名叫陽帆，歌曲也叫《揚帆》，一起來歡迎陽帆唱《揚帆》，哇，就這樣一次，我那時候在台灣就真的紅了。」

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過去陽帆主持的《分手擂台》相當受歡迎，今天在大港開唱南霸天舞台也出現「分手擂台」，怕胖團大寶說她和主唱閃亮不合想要拆團了，陽帆搞笑說恭喜，不過還是發揮當年主持功力，當場要兩人把對方的不滿說出來，接著鼓手老外拿出紙傘說紙傘會說話，結果說的是「原來你跟每個人都說著一樣的話」，帶出怕胖團和陽帆一起合唱這首歌。

「陽婆婆」消失多年，終於重現大港開唱，全場瘋狂。（出日音樂提供）

陽帆唱完說要去找一個人，台下聰明觀眾大喊「陽婆婆」，沒想到有另一群人開玩笑高喊「謝新達（豬哥亮）」，再次大玩近期熱門的「豬大哥沒有死」趣味梗，演出最後，「陽婆婆」終於出現了，全場驚喜歡呼，怕胖團和陽帆高唱《陽婆婆》，陽帆還笑說：「陽婆婆看一次少一次。」

南霸天舞台擠滿粉絲欣賞「陽婆婆」與怕胖團合唱。（記者陳慧玲攝）

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