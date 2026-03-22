蕭敬騰4天睡10小時 開唱亂開黃腔「挪威森林」笑瘋全場

「鑽石舞台之夜」演唱會今迎來最強壓軸「老蕭」蕭敬騰。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕綜藝天王胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，今（22日）迎來最強壓軸「老蕭」蕭敬騰。蕭敬騰不僅自彈自唱鄧麗君的《千言萬語》，還唱江蕙的《無言花》，他對台下喊話：「你們可以幫我唱一句嗎？就是『無言花』三個字。」瞬間征服全場長輩的心。

蕭敬騰透露，為了這場演出他與胡瓜討論許久，他一直提醒：「要挑一些長輩熟悉的歌曲。」笑說：「我本來準備的全是經典翻唱；但是後來瓜哥又希望我也能唱幾首自己的歌，希望今天的呈現大家都喜歡。」

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蕭敬騰工作滿檔，遭胡瓜爆料「聽說你4天沒睡。」（記者潘少棠攝）

胡瓜心疼蕭敬騰工作滿檔，現場爆料：「聽說你4天沒睡。」蕭敬騰趕緊澄清：「沒那麼誇張啦，有休息，只是睡比較少。」胡瓜也感性表示，自己跟Summer的爸爸林光寧是舊識，所以蕭敬騰這次二話不說一口答應，真的非常貼心，也心疼蕭敬騰4天只睡了10小時。

蕭敬騰賣力演出，被大讚是「歌唱超人」。（記者潘少棠攝）

歐漢聲在台上大讚蕭敬騰是「歌唱超人」，還提起蕭敬騰過去在林智勝退役時唱到褲子破掉露出紅色內褲，直呼：「太帥了。」康康聽完不甘示弱，自曝穿白西裝配黑內褲的糗事，還形容自己脫掉後也是「黑黑一片」。蕭敬騰反應極快接話：「是挪威森林？我有去過挪威，我知道。」沒想到康康立刻補刀：「那個森林旁邊還有2顆破輪胎。」蕭敬騰狠虧：「還是沒有氣的輪胎。」意有所指的黃梗讓全場笑到不行。

歐弟（左起）、胡瓜、蕭敬騰、康康在台上互動逗趣。（記者潘少棠攝）

蕭敬騰現場清唱康康的《或許你是對的》，康康聽完心服口服：「再次證明唱得比原唱好。」來到北流演出的蕭敬騰顯得很興奮，大喊：「我一直很想來這裡！」甚至暖心對二樓觀眾喊話：「上面的朋友，不會很遠喔，有機會我也可以下去看看你們。」

深情獻唱《親密愛人》後，蕭敬騰接連甩出《阿飛的小蝴蝶》與神曲《王妃》，要求大家：「再嗨一點好不好？」他還下台與觀眾合照、自拍、擊掌，為兩天的演唱會劃下最完美的句點。蕭敬騰唱完這場就要直飛西班牙。

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