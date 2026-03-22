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娛樂 日韓

最美臉蛋火力全開 NANA水鑽內衣抓褲頭 粉呼：變態辣

韓國女團AFTER SCHOOL成員NANA有「世界最美臉蛋」稱號。（翻攝自IG）韓國女團AFTER SCHOOL成員NANA有「世界最美臉蛋」稱號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「世界最美臉蛋」稱號的韓國女團AFTER SCHOOL成員NANA，出道以來精緻五官及如名模般的完美身材比例，讓許多粉絲為她深深著迷。近期她拍攝了一系列照片，穿著銀色水鑽內衣，讓人大呼：變態辣。

NANA穿著銀色水鑽內衣，讓人大呼：變態辣。（翻攝自IG）NANA穿著銀色水鑽內衣，讓人大呼：變態辣。（翻攝自IG）

NANA五官精緻，身材如名模般比例完美。（翻攝自IG）NANA五官精緻，身材如名模般比例完美。（翻攝自IG）

NANA與日本攝影大師合作拍攝寫真集，展現出冷冽、柔美、性感等多變造型與風格，其中不乏大尺度裸露照片。最吸睛的是她穿著銀色水鑽內衣，抓住褲頭，躺在床上既慵懶又不經意流露出零贅肉完美身材。

NANA赴日本東京在兩天內密集進行拍攝工作。（翻攝自IG）NANA赴日本東京在兩天內密集進行拍攝工作。（翻攝自IG）

為了寫真集，NANA特地飛往日本，態度敬業的她，在東京多處密集拍攝工作。此次，她與兩位藝術家激盪出自由奔放火花，也綻放無限可能。

NANA全新寫真集風格多變。（翻攝自IG）NANA全新寫真集風格多變。（翻攝自IG）

NANA除了團體活動之外，也演出《告白》、《假面女郎》等多部戲劇與電影精湛演技廣受好評。這次的攝影作品集採用類似報紙的裝幀結構，而非傳統印刷方式。背面印刷使用不同材質的紙張製作，可將頁面拆開，如海報般裝飾，或自由重組，享受多元化的閱讀與展示方式。

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