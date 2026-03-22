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娛樂 音樂

芒果醬圓夢登南霸天守諾變身 狂被罵心中委屈全說了

芒果醬Mango Jump開心參與大港開唱演出。（出日音樂提供）芒果醬Mango Jump開心參與大港開唱演出。（出日音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「2026大港開唱」今（22日）繼續第二天演出，芒果醬Mango Jump樂團首次登上最大舞台「南霸天」，團員都感動又興奮，也實現承諾「變身」了。

今天芒果醬獻唱《我會中樂透》、《陳小魚aka你的心我的心》等歌曲，過去團員曾提出心願，如果有一天可以登上大港開唱南霸天舞台就要穿女裝，今天雖然沒有全換上女裝，但主唱郭佐治密謀準備了彩色假髮，他們剛好是接在日本人氣虛擬樂團「團結BAND」後面演出，因此戴上假髮cosplay，郭佐治說：「其他三人不知情，是我準備假髮要弄在他們頭上。」

芒果醬Mango Jump首次登上南霸天舞台，開心變髮獻唱。（日出音樂提供）芒果醬Mango Jump首次登上南霸天舞台，開心變髮獻唱。（日出音樂提供）

芒果醬雖有不少歌迷支持，但前陣子也突然成為社群上網友的箭靶，各種批評聲音不斷，對此團員也覺得很委屈，郭佐治說：「看到評論心情還是會受影響，但剛剛站上台感動居多，台下比想像多很多人，我們要努力表演給他們看，盡量不要去想那些負面事情。」

被問到最介意被網友罵什麼？郭佐治說：「自己最在意歌詞被說超無聊、沒內容，我寫很久，花很多心思和巧思去寫。」他說看到被罵會找團員一起吃東西取暖，團員則吐槽只有他去吃燒肉。郭佐治寫歌比較直白，他表示也會做調整，「我想嘗試往自己心裡再挖出一點東西寫歌。」

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